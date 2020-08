Kristoff langt bak i Italia

Den franske 28-åringen Arnaud Démare fra FDJ-laget var best i spurten i sykkelrittet Milano – Torino onsdag og fikk en god opptakt til helgens Milano – Sanremo.

Démare kunne juble for seier foran australske Caleb Ewan og belgiske Wout Van Aert etter spurten i Torino-forstaden Stupinigi. Rittet med start i Milano-forstaden Mesero var på 198 kilometer.

Alle bruddforsøk ble hentet inn igjen, men en massevelt 7,6 kilometer før mål førte til at feltet sprakk opp. En rekke ryttere fikk et ublidt møte med asfalten. Verst så det ut til å gå ut over Yves Lampaert, som så ut til å ha brukket kragebeinet.

Alexander Kristoff, Amund Grøndahl Jansen og Sven Erik Bystrøm var norske deltagere, men ingen av dem var med i kampen om de fremste plassene. Jansen var beste nordmann på 48.-plass, 49 sekunder bak vinneren.

Kristoff endte som nummer 68, ett minutt og 27 sekunder bak den franske vinneren.

