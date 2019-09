Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva er ansatt som trenere for Kinas landslag i skiskyting.

– Vi er glade for å bekrefte starten på vårt samarbeid med det kinesiske skiskytterlaget. Dette er et ungt og ambisiøst lag med målsettinger om å forbedre oss og vokse. Fra og med i dag går vi inn i en daglig treningshverdag og vi gleder oss til å dele våre erfaringer etter mange år som skiskyttere, sier Bjørndalen i en pressemelding.

Fakta: Ole Einar Bjørndalen: Alder: 45 (født 27. januar 1974 ) Idrettsgren: Skiskyting Yrke: Landslagstrener for Kina Sivilstand: Gift med Darja Domratsjeva, har datteren Xenia sammen Meritter: OL-medaljer: 13 (8-4-1) VM-medaljer: 45 (20-14-11) Verdenscupen: 95 individuelle seirer (1 i langrenn), 6 sammenlagtseirer Aktuell: Skal sammen med kona trene det kinesiske skiskytterlandslaget fram mot OL i Beijing i 2022.

LEONHARD FOEGER / Reuters / NTB Scanpix

– Fulle av motivasjon

Han blir hovedtrener og ansvarlig for både herrene og kvinnene, mens Domracheva får ansvar for kvinnelandslaget.

– Vi er fulle av motivasjon for å gi våre beste tips til utøverne, til laget og alle som skal sørge for gode resultater. Vårt fokus er å bygge et høyprofesjonelt lag og å hjelpe hver utøver med å nå sitt potensial, sier Domracheva i pressemeldingen.

Bjørndalen og Domratsjeva har flere ganger vært i Kina, og den siste tiden har laget hatt samling i Norge.

– Vi er selvsagt glade for å få muligheten til å hjelpe favorittidretten vår til å utvikle seg rundt om i verden. Ikke minst i et land hvor skiskyting og vinteridrett har et stort potensial, sier Domracheva.

– Han vil stille strenge krav

– Det er spennende, sier Emil Hegle Svendsen om nyheten.

Den tidligere skiskytterstjernen tror det kan bli en suksess med Bjørndalen og Domracheva bak spakene.

– De har gode løpere og gode talenter, og de har jo løpere som har gjort det bra i junior-VM. Det jeg tror de mangler litt av, er et system. Det virker som det er litt kaos. Og da er jo Bjørndalen det beste valget du kan ta, han stiller høye krav til system og lar ikke ting bare dure og gå. Han vil stille strenge krav, noe han gjorde hele sin karriere til systemet som var rundt ham, mener Svendsen.

– Fint å begynne trenerkarrieren der

Tidligere landslagsutøver og nåværende skiskytterekspert, Liv Grete Skjelbreid, synes det er tøft av Domracheva og Bjørndalen å ta på seg jobben i Kina.

– Som tidligere skiskytter er jeg glad for at den kompetansen og erfaringen de har blir ført videre. Og så er det en nasjon som de siste årene ikke har vært så langt oppe. Det er spennende å kunne bygge opp sitt eget lag og se hvor langt det kan nå, sier hun.

– Jeg tror det kan være fint å begynne trenerkarrieren der, fortsetter Skjelbreid.

Hun tror de har forutsetninger for å skape suksess med de kinesiske skiskytterne, men at det vil ta litt tid og at det vil bli tøft.

– For noen år siden hadde de gode utøvere, det var et par stykker som vant verdenscuprenn. Jeg vet de har noen gode løpere på juniorsiden på vei oppover, og jeg tror nok det kjekkeste og mest interessante for dem er å jobbe med unge utøvere som er på starten av seniorkarrieren. Der tror jeg de kan gjøre mye, sier hun.

OL på hjemmebane

I likhet med den norske skiskytterlegenden med 28 OL- og VM-gull, er også hviterussiske Domracheva tidligere skiskytter.

Ole Einar Bjørndalen avsluttet sin innholdsrike karriere i fjor. Han har siden den gang vært TV 2s skiskytterekspert. Under OL i Pyeongchang var han blant annet trener for kona som deltok for Hviterussland.

Kina arrangerer vinter-OL i 2022.