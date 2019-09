Halvorsen bytter lag

Det bekreftes på lagets hjemmeside.

– Fra første dag fikk jeg en god følelse for EF og deres ønske om å satse på meg som sprinter. Mitt inntrykk er at laget har godt miljø og en kultur som vil passe meg. Dette føles som et rett valg for å hjelpe meg til å nå mine mål som syklist, sier Halvorsen.

Halvorsens største seier er seieren i U23-VM i Qatar. Han vant også sprintetapper under Herald Sun Tour og Tour of Norway.

– Kristoffer er et stort talent. Våre sportsforskere og vår gruppe av sportsdirektører er motiverte for å gjøre denne karen til en mester. Som organisasjon mangler vi bare en ting på troféhyllen, og det er Milan-San Remo. Halvorsen er vår billett til å få det siste på peishyllen, sier sjefen for laget, Jonathan Vaughters.

Halvorsen har vært to sesonger i Team Ineos.

