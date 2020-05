Se video: Syvert fra Kristiansand satte verdensrekord i garasjen

– Det var drittungt. Underveis hadde jeg så lyst til å slakke ned på tempoet, men det som holdt motet oppe var vissheten om at da ville jo blodslitet bare ta enda lengre tid. Dessuten hjalp det veldig med alle som skrek og heiet, sier Syvert Senumstad.

Det var på lørdag hjemme i garasjen i Strandveien – et lite åretak fra Otras bredd – at begivenheten fant sted. Med mamma Birgit, pappa Jostein, morfar Arne Jensen, trener Janis Gailis foruten flere klubbkamerater i Kristiansand Roklubb (KRK) som ivrig heiagjeng, smalt Syvert til med tiden 5.56,00 på 2000 meter – ny verdensrekord for juniorer med over sju sekunder!