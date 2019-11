Limstrand befant seg på sidelinjen da Bravo slo Bodø HK 2 34–31 fredag kveld, etter to overtråkk tidligere denne sesongen. Først borte mot Haslum og så to uker seinere hjemme mot Ros 28. september.

– Det er et lite leddbånd. Det er ikke så mye, men det hemmer meg så mye at jeg ikke kan spille. Fra jeg startet opptrening, sa de at det ville ta inntil fire uker før jeg kunne spille kamp igjen og inntil tolv uker for å bli perfekt og bedre enn der jeg var, sier Limstrand til iTromsø.