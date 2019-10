Rasende VIF-trener refset dommeren etter tap mot Oilers: – Vi ble ranet

OILERS-VÅLERENGA 2–1 e.str

DNB ARENA: Vålerenga gikk mot tre meget sterke bortepoeng i DNB Arena da Dan Kissel utlignet til 1–1 55 sekunder før slutt. Det sikret spilleforlengelse og senere straffeslag.

Der ble Mathias Trettenes matchvinner da han satte Oilers’ sjette straffeslag i mål. Oilers-spillerne jublet for to poeng etter en svak dag på jobben. Men hos gjestene fra Oslo øst var det alt annet enn smil å se.

Trenerduoen Roy Johansen og Espen «Shampo» Knutsen mente seg bortdømt i DNB Arena.

– Vi føler vi ble ranet av dommerne.

«Shampo» var svart i øynene da Aftenbladet oppsøkte bortegarderoben etter kampen. Kollega Johansen var så forbannet at han knapt klarte å stå i ro. Spillerne likeså.

Omstridt utvisning

Og det er mulig å forstå frustrasjonen. For med to minutter og 57 sekunder igjen å spille ble VIF-spiller Linus Rotbakken utvist for å ha sendt pucken over vantet. Da pucken forsvant over glasset var det ingen på isen som reagerte. Bortsett fra dommerne.

Ganske enkelt fordi pucken traff pleksiglasset først. Og da er det ikke utvisning. Men det fikk ikke dommerkvartetten med seg. Dermed ble svenske Rotbakken sendt ut i to minutter.

Ett sekund etter at han kom tilbake, da Oilers virkelig hadde fått smaken på utligning og hadde etablert overtallsspill, satt utligningen i mål bak Steffen Søberg i gjestenes mål.

– Alle så det. Oilers-spillerne så det, tilskuerne så det, hele hallen så at den pucken traff glasset. Men ikke dommerne, freser Roy Johansen.

– Tragisk

Og fortsetter sin tirade:

– Det er ikke første gangen vi føler oss ranet av dommerne. Og igjen er det Owe Lüthcke som havner i hovedrollen. Det er helt tragisk at han skal kunne gjøre så store feil. Det er helt greit å gjøre feil, det gjør spillerne, trenere, ledere, men den han gjorde like før slutt, den er så grov at han bør gjennom en ny prøve for å få dømme på dette nivået, smeller det fra Johansen.

– Avgjørelsen gjorde at Oilers fikk sin 1–1-scoring.

Den tidligere landslagstreneren peker på at ingen på isen protesterte da pucken forsvant over vantet. Som ofte er en temperaturmåler på hva som skjedde.

Oilers’ Tommy Kristiansen medgir at Oilers var heldige da VIF måtte spille med en spiller mindre i to minutter og at pucken faktisk traff glasset slik VIF-leiren sier.

Dommeren: – Vi tok feil

– Jeg følte vi gjorde en god kamp, en godt gjennomført taktisk kamp. Men det denne kampen vil bli husket for er den avgjørelsen. Det er synd, sier Johansen som via den andre hoveddommeren, Roy Stian Hansen, fikk forklart at det var nettopp Owe Lüthcke som tok den endelige avgjørelsen om å vise ut VIF-spilleren.

– Har du snakket med dommer Lüthcke etter kampen?

– Han vil ikke snakke med noen. Kommunikasjonen er helt fraværende.

Men da Aftenbladet banket på døren inn til dommergarderoben, snakket Owe Lüthcke mer enn gjerne med Aftenbladets mann.

– Det Roy Johansen sier får stå for hans regning. Vi måtte ta en avgjørelse der ute på isen. Vi samles. Det var ingen av oss som at pucken traff vantet. Men TV-bildene viser noe annet, så vi har tatt feil, og det er veldig synd. Men vi har ikke det privilegiet at vi kan bruke TV-bildene, sier Lüthcke som ikke synes det var spesielt trivelig å havne i fokus.

Han sitter og studerer TV-bildene når Aftenbladet presenterer Roy Johansens tirade for ham.

Han sier det «var mørkt der oppe og ikke lett å se» om pucken traff vantet på vei over.

– Der jeg sto så gikk pucken rett over vantet. Den avgjørelsen vi tok ble stående.

– Hvordan føles det at den avgjørelsen kan ha vært med på å bestemme utfallet av kampen?

– Vi vil jo aller helst ikke være med og avgjøre kamper, så det er kjedelig at det ble sånn, sier Lüthcke.