MOLDE: I verdenscupens siste rennhelg forrige sesong, gikk det galt for Ragnhild Mowinckel. Hun falt i utfor-traseen under trening, og fikk påvist at det fremre korsbåndet var av, samt at begge meniskene var gåen.

Mowinckel ble raskt operert, og startet umiddelbart på den lange veien tilbake, hvor hun blant annet måtte lære seg å gå på nytt.