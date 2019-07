Williams jager sin åttende Wimbledon-tittel i single. Greier hun det, tangerer hun rekorden til australske Margaret Court på 24 Grand Slam-titler i single, satt i 1975. Amerikaneren har ennå ikke vunnet en av de store turneringene siden hun ble mor i 2017.

Hun brukte to timer på å nedkjempe Riske med 6-4, 4-6, 6–3 på centercourten tirsdag. I semifinalen møter hun den useedede tsjekkeren Barbora Strýcová.

Fakta: Resultater Wimbledon Wimbledon-turneringen tennis (gress, 34 mill. pund) i London, England tirsdag, årets tredje Grand Slam-turnering: Kvinner, kvartfinaler: Serena Williams (11), USA – Alison Riske, USA 6-4, 4-6, 6-3, Simona Halep (7), Romania – Zhang Shuai, Kina 7–6 (7-4), 6-1, Jelina Svitolina (8), Ukraina – Karolina Muchova, Tsjekkia 7-5, 6-4, Barbora Strýcová, Tsjekkia – Johanna Konta (19), Storbritannia 7–6 (7-5), 6–1. Semifinaler torsdag: Williams – Strycova, Halep – Svitolina.

– Det er en lang og vanskelig vei. Dette er ikke lett. Hun ga meg ingenting, og jeg kjempet mer enn jeg spilte i dag, sa Williams, som avgjorde kampen med sitt 19. ess for dagen. Hun hadde bare 22 tilsammen i de fire første rundene. Likevel slet hun i egen serve og ble brutt hele fem ganger.

– Alison spilte med hjertet og var veldig nær å vinne kampen.

33-årige Strycova slo ut det britiske hjemmehåpet Johanna Konta i strake sett og er klar for sin første Grand Slam-semifinale.

Avgjorde

Kvartfinalen startet bra for Williams, som tok hjem det første settet med 6–4 selv om serven hennes ble brutt to ganger. I det andre settet var det lenge jevnt, men Riske hevet intensiteten og klarte å bryte til 5–4 før hun servet hjem settet.

Riske, som mandag slo ut verdensener Ashleigh Barty, brøt også Williams' serve direkte til 1–0 i det avgjørende settet, men den amerikanske veteranen slo tilbake umiddelbart. Hun brøt også fram til 3-1-ledelse. Riske var seig og brøt tilbake til 2-3, men Williams viste seg som den beste da alt skulle avgjøres.

Til slutt kunne veteranen juble, men hun hadde ikke spilt ferdig for dagen. Hun spiller mixed double med Andy Murray og hadde en ny kamp senere på dagen.

Etterlengtet

Serena Williams tok sin forrige Grand Slam-tittel i Australian Open i 2017, da hun var helt i begynnelsen av det som viste seg å være en vanskelig graviditet. Etter sitt comeback har hun vært plaget av skader, men nå kan hun være på vei mot en etterlengtet triumf.

– Det var veldig tilfredsstillende at jeg klarte å avgjøre. For et par uker siden ville jeg ikke ha vunnet en kamp som denne, sa hun.

Williams har vært i 36 Grand Slam-semifinaler, 29 år gamle Riske har aldri vært i nærheten av noen. Hennes beste resultat var fjerde runde i US Open i 2013. Riske er rangert som nummer 55 i verden.

Den tidligere verdenseneren Simona Halep fra Romania slo kinesiske Zhang Shuai med 7–6 (7-4), 6–1. Zhang yppet seg i det første settet, men i det andre hadde 7.-seedede Halep få problemer.

Halep møter Jelina Svitolina i semifinalen etter at ukraineren slo Karolina Muchova i strake sett.

(©NTB)