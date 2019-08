Duoen skal i aksjon allerede på åpningsdagen søndag. Ingen av parene i de 32 andre båtene, som er VM-rekord i denne klassen, har rodd så lenge sammen som 31-åringene fra Norge.

– Vi må vel bare innse at vi er veteraner, sier Are Strandli fra Stavanger roklub.

Han husker tankene som for gjennom hodet på ham da han og Brun fra Bergen VM-debuterte i samme båt i 2010. Nå skal de delta sammen i VM nummer syv der det er 1200 deltagere fra 80 nasjoner.

– Den gangen så vi på de etablerte og syntes de så skremmende gode ut, sier Strandli.

Han innser at det bildet for lengst har snudd. For nå er det nordmennene som virker fryktinngytende på roere med mindre VM-erfaring. Og det liker både Strandli og makker Kristoffer Brun veldig godt.

– Vi håper vi kan skremme alle, flirer Brun.

Skal opp til gullstandarden

For paret har ett VM-gull fra før, og selv om Brun ble syk under mesterskapet i Bulgaria i fjor og dermed ikke kunne ro i finalen, er det glemt.

Og selv om Strandli først gikk på en treningssmell og deretter ble syk før EM denne sesongen – og dermed ikke fikk forsvart gullet fra året før – legger heller ikke det noen demper på stemningen.

– Målet er klart, vi går for gull, sier Strandli, og Brun legger til:

– Ingen tvil om det.

Heiko Junge / NTB scanpix

Et pluss

Så rart det enn kan høres er det nettopp manglende konkurransedeltagelse denne sesongen som duoen mener kan bli et pluss.

– Vi tenker på det slik at sesongen bare er utsatt og vi er ekstra sultne på å bevise noe, sier Strandli.

Lettvekterne er på ingen måte mette.

Selv om det kun er blitt én start denne sesongen internasjonalt, endte det med sølv i en verdenscupregatta. Begge mener at de har farten inne. De skal vise omverdenen det, og innta den selvsikre holdningen som gjør inntrykk.

Selvtilliten er ikke svekket, og de forstår begge hva det betyr. For etter OL i London, der de ikke kom seg videre fra semifinalen, har paret i den fryktinngytende dobbeltsculleren alltid vært på pallen. Ikke bare i de mesterskapene de har deltatt i, men tilsvarende i verdenscupregattaer.

OL-kvalifisering i potten

VM får ekstra stor betydning denne gangen, fordi det er OL-uttak. Syv båter, fire færre enn foran forrige OL, får klarsignal til Tokyo 2020.

I OL-sesongen er de ytterligere to kvalifiseringsregattaer med en enda smalere åpning mot Japan.

– Nivået er blitt høyere, men slik er det alltid foran et OL, kommenterer Strandli.

Linz gir ellers gode assosiasjoner, spesielt for ham. Det var der han rodde første gang etter friåret. Da ble det sølv.

– Nå skal vi ro fortere enn vi noen gang har gjort, sier Strandli.

Brun forteller at selv om sesongstarten måtte utsettes, og ikke alt har gått etter planen, så vet de hva de er gode for.

– Vi er ekstra motivert, har alt på stell, er i rute og føler oss fremdeles som spreke ungdommer. Vi skjønner at vi ikke lenger er unge og lovende, men vi er faktisk blitt erfarne. Det er noe godt å ta med seg, mener Brun.

Fakta: Lettvekt dobbeltsculler i VM 33 båter deltar i herrenes forsøk Sterke deltagere er blant andre: Jason Osborne og Jonathan Rommelmann fra Tyskland, som har vunnet verdenscupen denne sesongen.

Kristoffer Brun og Are Strandli, som har dominert klassen i mange år.

Regjerende OL-mester Pierre Houin fra Frankrike og hans nye partner Hugo Beurey, som var i sølvbåten i OL.

Paul O`Donovan og Fintan McCarthy fra Irland er regjerende verdensmestre.

Vidar Ruud

Sjefen er sterk i troen

Landslagstrener Johan Flodin har vært sjef i syv år og satser på å følge duoen til OL.

Han skryter av lettvekterne og hvordan de har mestret en trøblete sesong.

– Selv om alt hadde vært på stell fra dag én tidligere i år, så tror jeg ikke de hadde vært bedre enn det de er i dag. Jeg har en veldig god følelse foran det som skal skje i VM.