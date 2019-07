Romsdaling blir trener i «verdens største liga»: – Dette har alltid vært en drøm

MOLDE: Gossingen Tore Aleksandersen har siden 2017 vært landslagssjef for de norske volleyballherrene, etter å ha skaffet seg bred erfaring som trener både for det finske og norske damelandslaget tidligere. I tillegg har han trent klubber i USA, Tyskland og Polen. Helt fram til i fjor kombinerte han rollen som landslagssjef med å trene den polske klubben BKS Profi Credit Bielsko-Bialo. Da var det økonomisk rot fra klubben som satte en stopper for muligheten til å kombinere landslaget og en utenlandsk klubb.

Nå får han derimot sjansen igjen, når han i dag presenteres som sjef for den prestisjetunge klubben Nilúfer Belediyespor Voleybol i byen Borsa, et par timers kjøretur fra Istanbul.