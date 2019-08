Agder-lag syklet inn 850.000 til barnekreftforskning

LILLESAND: – Denne turen har gitt oss minner for livet. Og vi er dypt takknemlige for alle som har gitt penger til Rynkeby-innsamlingen, sier Geir Jenssen.

Den Lillesand-bosatte 64-åringen er kaptein forTeam Rynkeby God Morgon Agder, som 6. juli ankom Paris etter ni dager på sykkelsetet. Det gjorde de sammen med over 2000 andre syklister fra flere land. I tillegg var det 2000–3000 tilskuere som heiet rytterne inn til mål i parken. De 25 syklistene på Agder-laget besto med få unntak av sørlendinger, og et av kravene for å kunne delta var at man minst måtte ha syklet 250 mil i forkant.

Arnfinn Tveit

Sammensveiset

– Vi ble sammensveiset gjeng både gjennom treningene og ikke minst på veien fra København til Paris. Det ble gjerne 10–12 timer daglig på sykkelen og alle gjennomførte med stil, sier Jenssen.

Det første Rynkeby-laget ble startet i 2002, da 11 ansatte ved Rynkeby Foods bestemte seg for å gjøre noe med egen helse, og så syklet de til Paris for å se avslutningen på Tour de France. De samlet inn 42 000 danske kroner til til forskning på barnekreft og til barn som lever med kritiske sykdommer. Med årene har flere og flere lag kommet til, og tidligere i sommer syklet 54 skandinaviske lag (2100 syklister + 500 servicefolk) fra til Paris.

I løpet av høst/vinter/vår 2018–2019 har lagene totalt samlet inn over 100 millioner norske kroner. De ni norske lagene har til nå i år samlet inn rundt 11 millioner, og Team Rynkeby Agder står for nær 850.000 av disse.

Steffen Eugen Høiklev

Gjensynsglede

Blant de 25 deltakerne i Agder-laget var også lyngdølen Kevin Hægeland (35). Han er far til seks år gamle Matheo, som ble rammet av kreft som ettåring. Legen ga ham fem prosent sjanse for å overleve. Etter en langvarig behandling, som inkluderte strålebehandlinger på ni uker på et privat institutt i Florida, er Matheo blitt bedre og bedre. Snart begynner han i 2. klasse på barneskolen.

– Gjensynsgleden var stor da jeg traff Matheo og min kone i Paris. Vi hadde vært fra hverandre i to uker da, så jeg savnet begge masse. Sammen med de andre syklistene hadde jeg hatt suverene opplevelser, og det å være i så pass god form, og vite at vi har samlet inn mange penger til en god sak, har gitt meg lyst til å gjenta dette en annen gang, sier Hægeland.