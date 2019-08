Norges beste fikk svi i VM-finalen: – En ulempe før start

Lettvekterne endte på 4.-plassen i finalen etter Irland, Italia og Tyskland. De opplevde det som var et mareritt, nemlig bane én. Der var det så mye sidevind at arrangøren i lørdagens tidligere finaler gjorde om rekkefølgen på hvor båtene skulle befinne seg.

– Are og Kristoffer fikk en av de to dårligste banene, rett og slett fordi de ikke presterte godt nok i sitt heat i semifinalen, da de bare ble nummer tre, sier landslagstrener Johan Flodin.

Han forteller om den skjeve vinden som ødela for alle de båtene som lå i bane én eller to. De fra midten og videre ble skjermet. Semifinalevinnerne ble tildelt bane fem og seks.

– Arrangøren oppdaget dette midt under regattaen og gjorde om hele systemet sitt. De (Brun/Strandli) fikk definitivt en ulempe før start, forklarer Flodin.

Estela Reinoso / NTB scanpix

Tapte også på at det kom sykdom

Selvsagt var Brun og Strandli skuffet, men som Flodin sier:

– Det er mye godt å ta med seg, men et kjedelig resultat. De gjorde det de kunne, men opplevde at det kostet et par prosenter for mye. Og inngangen til OL må bli bedre, sier han.

Are Strandli ble syk, paret ble isolert, og de måtte i oppsamling før de karet seg til semifinalen.

Søndag skal Kjetil Borch og Birgit Skarstein i hver sin finale. Begge er regjerende verdensmestre.

– Vi kan fortsatt innfri målet om to medaljer, sier Flodin.