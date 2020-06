– Avgjørende for nå målet om å vinne Champions League

Nora Mørk er en spiller ekspertene mener er av det kaliberet som kan ta sørlendingene nærmere Champions League-triumf.

Nora Mørk (t.v.) var på trening med landslaget i Kristiansand i begynnelsen av juni. Der trente hun med blant andre Katrine Lunde, landslagsvenninne i mange år. Nå blir de lagvenninner i Vipers. Svein André Svendsen / NTB Scanpix

Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Vipers er allerede etablert som en stormakt internasjonalt. Med de hårete målene de har satt om å vinne Champions League, vil en spiller som Nora Mørk være avgjørende, sier Gro Hammerseng-Edin, tidligere lagvenninne med Nora Mørk og nå håndballekspert i TV2.

– Hun blir den brikken i Vipers-biten som gjør at målsettingen om å vinne Champions League er der. Det styrker muligheten betraktelig, sier Bent Svele, ekspert for samme kanal.

Mandag ble det bekreftet at den venstrehendte landslagsspilleren er klar for Vipers. Dermed har sørlendingene fått en av verdens aller største kvinnelige håndballstjerner.

– I tillegg til å være en stor signering for Vipers, blir det vanvittig gøy for norsk håndball. Mange av de beste norske spillerne har reist utenlands, så det blir stort å få en slik spiller hjem igjen, sier Hammerseng-Edin.

– Nora Mørk er en av de største profilene norsk håndball noen gang har hatt. Hun har helt unike kvaliteter offensivt, sier Svele.

Nora Mørk ikledd den rosa Vipers-drakta – der hun har blitt tildelt draktnummer ni. Privat

Fire Champions League-gull

Vipers presenterte tidligere i år at de har et mål om å vinne Champions League innen 2023. Da hjelper det godt med Nora Mørk på laget, som har fire gullmedaljer i den gjeveste europacupen.

– Angrepsmessig er hun blant de tre-fire beste i verden. Hun kan gjøre så mye på egenhånd, i tillegg til at hun er ekstremt god til å sette opp medspillerne i gode posisjoner. Nora har hatt et godt samspill med Heidi Løke (strekspiller) både i Larvik og på landslaget, så det kan bli en giftig kombinasjon igjen, sier den tidligere landslagskapteinen.

I tillegg til Champions League-triumfene har Mørk ett VM-gull, tre EM-gull og OL-bronse på merittlisten. Landslagsspilleren har også vært toppscorer i alle nevnte mesterskap.

Nora Mørk har tidligere spilt under nåværende Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad fra sin tid i Larvik. Det tror tidligere lagvenninne Hammerseng-Edin hadde mye å si for at valget falt på Kristiansand-klubben.

Slik har det norske folk blitt vant til å se Nora Mørk – jublende etter scoring for landslaget. Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er viktig at hun er omkranset av spillere og en trener som hun respekterer. En positiv faktor med en trener som du kjenner godt, og er trygg på. Hun har en enorm respekt for Ole Gustav, sier den tidligere landslagskapteinen, som spilte med Mørk i Larvik i seks sesonger – der de vant Champions League i 2011.

– Blir en enda større favoritt

Selv om de er konkurrenter, mener Tor Odvar Moen (Molde-trener) og Kenneth Gabrielsen (Storhamar-trener) at det vil være stort å se Nora Mørk tilbake i Norge.

– Skadefri er hun en av de aller beste spillerne i verden. Dette er varp for Vipers. De beviste for to år siden at de kan kjempe blant de beste i Europa – og denne signeringen gjør bare Vipers enda bedre, sier Moen, som trente Mørk i flere sesonger i Larvik.

– Hun har en spisskompetanse som få i verden kan slå i bordet med. Vipers var på papiret storfavoritt før denne signeringen, og nå blir de bare en enda større favoritt. De har en stall med dobbel dekning på alle plasser, sier Gabrielsen, som var Vipers-trener fra 2016 til 2018 – og ledet sørlendingene til deres aller første seriegull.