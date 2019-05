Casper Ruuds hodepine: Kan få to kamper på samme dag

PARIS. Da oversikten over doublekampene torsdag ble lagt frem i 22-tiden onsdag kveld, sto ikke Ruud og den serbiske makkerens navn på listen. Det viste seg at doublekampen i 2. runde ikke går torsdag som forventet.

– Det var uventet, men det er turneringsledelsen som har bestemt det. Det skyldes at en av spillerne som Casper og hans makker skulle ha møtt, har en singlekamp torsdag, sier idrettssjef Øyvind Sørvald.

Han forteller at det betyr at 20-åringen kan få to kamper samme dag på fredag.

– Det er to muligheter. Jeg tror bestemt at singlekampen mot Roger Federer går fredag, men da tidlig. Deretter kan han måtte spille en doublekamp om kvelden, men det blir sent. Alternativet er at doublekampen går lørdag, fortsetter Sørvald.

– Det er vel ikke optimalt med to kamper på én dag?

– Det blir heldigvis mange timer mellom dem, men vi vet jo ikke nå hvordan oppsettet blir, svarer Sørvald.

Johansen, Erik / NTB scanpix

Får isteden en hviledag

Teamet tar det meste med positive øyne, fordi de vet deter lite de kan gjøre med denne planen fra høyeste hold i French Open i tennis.

Det betyr snarere at Ruud får en slags hviledag, bortsett fra at det er trening midt på dagen.

– Vi prøver å gjøre det beste ut av dette, forklarer Sørvald, som er godt i gang med å analysere Roger Federer og hans spill.

Ruud selv spiste middag med de nærmeste etter onsdagens 2. runde kamp i single, der han slo italienske Berrettini. Unggutten føler en viss kontroll foran fredagens møte med verdenseneren:

– Jeg har sett et titall videoer med Federers kamper, så jeg vet sånn noenlunde hvordan han spiller.