Jonathan Parr legger opp – har fått jobb hos bruktbilfirma

Den tidligere Premier League-proffen og landslagsspilleren Jonathan Parr (33) legger fotballskoene på hylla, melder TV 2.

Jonathan Parr gir seg som fotballspiller. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Én time siden

Det har den 33 år gamle venstrebacken bestemt etter å ha vært skadeplaget i en periode. Han avsluttet karrieren med seks sesonger i Strømsgodset, der han spilte i alt 128 kamper.

– Heldigvis kom min mest alvorlige skade sent i karrieren. Jeg skal være glad for det jeg har fått oppleve, og ikke minst for at jeg har fått muligheten her. Om man går litt vekk fra fotballbobla, så var dette det eneste riktige nå. Det ble en for stor risiko å «pushe» det mer, sier han til TV 2.

Parr slo igjennom i Aalesund og spilte senere for Crystal Palace og Ipswich før han vendte hjem. Han spilte ni A-landskamper for Norge i årene 2010-2013.

Framover skal han jobbe som vekstsjef i det nyoppstartede bruktbilfirmaet Rebil.