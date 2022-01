Amerikansk TV-profil tviler på Viktor Hovland

Én svakhet vil hemme Viktor Hovland i år. Det er spådommen på TV i USA. Men Eurosport-kommentator Per Haugsrud mener de er på villspor.

Norske Viktor Hovland er én av golfsportens mest talentfulle spillere.

Nå nettopp

Han var nummer 96 for to år siden og nummer 14 for ett år siden.

Nå er Viktor Hovland rangert som nummer syv i verden før europatourturneringen i Abu Dhabi starter torsdag.