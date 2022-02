Hun er uigur og har trent i Norge i tre år. Fredag tente hun OL-ilden.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge, kaller det et politisk stunt fra kinesiske myndigheter.

Langrennsløper Dinigeer Yilamujian og kombinertutøver Zhao Jiawen tente i kveld den olympiske ilden under åpningsseremonien i OL i Beijing.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Hans O. Torgersen Journalist

44 minutter siden

OL-ilden ble fredag tent i Beijing.

Langrennsløper Dinigeer Yilamujian fikk sammen med kombinertutøver Zhao Jiawen det ærefulle oppdraget.

Dét vekker oppsikt. For Dinigeer Yilamujian tilhører den en muslimske og i Kina sterkt undertrykte minoriteten uigur.

– Jeg tror ikke dette er tilfeldig. Det har vært voldsomt mye kritikk av kinesiske myndigheters behandling av uigurene. Når da en av de to som gjør det mest symbolske i lekene er uigur, så er det noe de kinesiske myndighetene gjør bevisst, sier Egenæs til Aftenposten. Han har tidligere i kveld også har snakket med Dagbladet.

«Åpningsseremonien følges som et nederlag» skriver Aftenpostens kommentator.

En million internert

Yilamujian kommer fra den nordlige Xinjiang-provinsen.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner er nær en million uigurer her blitt internert i omskoleringsleirer der det foregår utallige brudd på menneskerettighetene. Målet skal være å oppnå «etnisk helhet». Kinesiske myndigheter nekter for dette hevder at leirene er frivillige.

Menneskerettighetsbruddene er årsaken til at en rekke vestlige myndigheter har en diplomatisk boikott av lekene.

At akkurat denne langrennsutøveren får tenne OL-Ilden kaller Egenæs et propaganda og PR-show fra myndighetene i Beijing.

– Det er sportsvasking i ytterste potens. Jeg mener det er en måte de prøver å si til verden at vi har ikke noe imot uigurene, de vi setter i leirer har gjort noe galt, sier Egenæs.

Har trent i Norge

Den norske skisportens bånd til den kinesiske vinteridrettssatsingen har vært mye debattert i det siste.

Dinigeer Yilamujian er en av dem som har vært mye her. På instagram-kontoen sin poserer hun blant annet på rulleski i Holmenkollen. Hun har også konkurrert i Norge, blant annet finnes det bilder av henne fra Beitosprinten i 2020.

Ifølge en video på Youtube-kanalen til Beijing OL, har hun trent i Norge de siste tre årene.

Ifølge Ap ble hun i 2019 den første kinesiske langrennsutøver til å vinne medalje i et FIS-renn da hun kom på andre plass i åpningssprinten i Beijing.

Noen stor favoritt til de pallplassene antas hun likevel ikke å være.

I VM I 2021 kom hun på 41 plass på 10 kilometer, og 13 plass i lagsprint.