Forklarer sitt store problem før OL-starten: – Det legges ikke til rette i det hele tatt

Håvard Lorentzen og Jeremy Wotherspoon er samstemte: Det trengs endring om Norge skal kunne bli en stor skøytenasjon i fremtiden.

Fredag ettermiddag testet Håvard Lorentzen formen i Beijing. Han friskmelder seg selv og ryggen før 500-meteren lørdag.

Nå nettopp

Beijing (BT): Ovalen i Beijing sentrum fikk kjørt seg da Håvard Holmefjord Lorentzen testet formen fredag ettermiddag. Klappskøytene hylte i svingene da han ga full gass på den siste treningen før han lørdag skal prøve å forsvare OL-gullet fra 2018.

Overfor BT sier Lorentzen at han forstår at folk har forventninger til ham, men at folk også må være realistiske.