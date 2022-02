OL-helter med mye å kjempe for – her er statusen i verdenscupen

Johannes Høsflot Klæbo kan ta storeslem i verdenscupen, og Marte Olsbu Røiseland kan vinne sammenlagt for første gang. Slik ser det ut i skiidrettene fremover:

Therese Johaug, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo er klare for sesongavslutningen i verdenscupen.

NTB

23. feb. 2022 10:05 Sist oppdatert nå nettopp

Langrenn:

Her leder Klæbo sammenlagt med ganske klar margin, men Aleksandr Bolsjunov viste storform i OL og har ikke gitt opp kampen. Klæbo leder i tillegg sprintcupen og er 40 poeng bak Bolsjunov i distansecupen.

Therese Johaug var i det umulige hjørnet og tok med seg gull fra alle de individuelle distanserennene i Kina, men i verdenscupen sammenlagt ligger hun nede på en 13.-plass.

Johaug er derimot på plassen bak ledende Frida Karlsson i distansecupen. Natalja Neprjajeva, som tok en individuell sølvmedalje og gull på stafetten med ROC, håper å forsvare verdenscupledelsen totalt. Hun er i dag 195 poeng foran Ebba Andersson.

Gjenstående konkurransehelger:

* 26.–27. februar: Lahti, Finland (sprint fristil og 10/15 km klassisk)

* 3.–6. mars: Drammen og Oslo (sprint klassisk, og 30/50 km klassisk).

* 11.–13. mars: Falun, Sverige (sprint klassisk, 10/15 km fristil, blandet stafett og lagsprint).

* 18.–20. mars: Tjumen, Russland (sprint fristil, 10/15 km fellesstart fristil og 10/15 km jaktstart klassisk).

Verdenscupledere sammenlagt: Johannes Høsflot Klæbo, Norge og Natalja Neprjajeva, Russland.

Distansecup: Aleksandr Bolsjunov, Russland og Frida Karlsson, Sverige.

Sprintcup: Klæbo og Maja Dahlqvist, Sverige.

Hopp:

Marius Lindvik viser stolt frem gullmedaljen fra OL i storbakken ved ankomst til Norge. Han har fortsatt mye å kjempe for.

Karl Geiger leder verdenscupen med skarve tre poeng på Ryoyu Kobayashi, men det var japaneren som viste den beste formen av hopperne i OL. Han går inn i avslutningen av årets sesong som den store favoritten til å vinne sammenlagt.

Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik er også med i kampen om sammenlagttrofeet. De er på henholdsvis på 3.- og 4.-plass. Hopperne skal også konkurrere om edelt metall i VM i skiflyvning i Vikersund.

Gjenstående konkurransehelger:

* 25.–27. februar: Lahti, Finland (stor bakke og lagkonkurranse)

* 2.–6. mars: Raw Air i Oslo & Lillehammer (blandet lagkonkurranse og stor bakke)

* 10.–13. mars: VM i Vikersund, Norge (skiflyvning)

* 18.–20. mars: Oberstdorf, Tyskland (skiflyvning)

* 24.–27. mars: Planica, Slovenia (skiflyvning)

Verdenscupledere sammenlagt: Karl Geiger, Tyskland og Marita Kramer, Østerrike.

Kombinert:

Mye har gått galt for Jarl Magnus Riiber den siste tiden. Verdenscupen sammenlagt kan han imidlertid fortsatt vinne.

Alles øyne var rettet mot Jarl Magnus Riiber før vinterlekene i Kina, men det var Jørgen Graabak som ble OL-kongen i kombinert med to gull og en sølvmedalje. Riiber ble smittet av koronaviruset før første OL-konkurranse og kom seg ikke i form etter sykdommen.

Riiber dominerte i verdenscupen frem til han pådro seg ryggplager, som har ført til at han ikke har levert på like høyt nivå, og er blitt forbigått av Johannes Lamparter som har tatt over ledelsen i verdenscupen.

Gyda Westvold Hansen har vunnet alle kvinnerennene og har allerede sikret sammenlagtseieren i verdenscupen.

Gjenstående konkurransehelger:

* 25.–27. februar: Lahti, Finland (menn, stor bakke/10 km og lagsprint 2 x 7,5 km)

* 4.–6. mars: Oslo, Norge (menn, stor bakke/10 km)

* 11.–13. mars: Schonach, Tyskland (normalbakke/10 km og normalbakke/5km)

Verdenscupledere sammenlagt: Johannes Lamparter, Østerrike og Gyda Westvold Hansen, Norge.

Alpint:

Aleksander Aamodt Kilde liker seg best øverst på pallen, men det er Marco Odermatt (t.v.) som har overtaket på nordmannen sammenlagt denne sesongen.

Marco Odermatt har vært i en egen klasse denne sesongen, og han vil etter alle solemerker stikke av med sammenlagttrofeet på slutten av sesongen. Han har en solid ledelse (375 poeng) ned til Aleksander Aamodt Kilde. I tillegg til verdenscupen sammenlagt deles det ut fem priser til vinnerne i de forskjellige grenene.

Gjenstående konkurransehelger:

* 24–27 februar: Crans-Montana, Sveits. (kvinner, utfor)

* 26.–27. februar: Garmisch-Partenkirchen, Tyskland (slalåm)

* 2.–6. mars: Kvitfjell, Norge (utfor og super-G)

* 5.–6. mars: Lenzerheide, Sveits (kvinner, super-G og storslalåm)

* 11.–12. mars: Åre, Sverige (kvinner, storslalåm og slalåm)

* 9. mars: Flachau, Østerrike (slalåm)

* 12.–13. mars: Kranjska Gora, Slovenia (storslalåm)

* 14.–20. mars: Courchevel/Meribel, Frankrike (utfor, slalåm, storslalåm, super-G og parallell lagkonkurranse)

Verdenscupledere sammenlagt: Sammenlagt: Marco Odermatt, Sveits og Mikaela Shiffrin, USA.

Utforcup: Aleksander Aamodt Kilde, Norge og Sofia Goggia, Italia.

Slalåmcup: Lucas Braathen, Norge og Petra Vlhova, Slovakia.

Storslalåmcup: Marco Odermatt, Sveits og Sara Hector, Sverige.

Super-G-cup: Kilde og Federica Brignone, Italia.

Parallellcup: Christian Hirschbühl, Østerrike og Andreja Slokar, Slovenia.

Skiskyting:

Skiskytterne Sturla Holm Lægreid, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland, Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø med alle medaljene de har tatt under vinter-OL i Beijing 2022.

Verdenscupleder Quentin Fillon Maillet fortsatte den solide formen han hadde i verdenscupen og tok to individuelle gull og tre sølvmedaljer i OL. Johannes Thingnes Bø, som tok fire gullmedaljer i vinterlekene, er 196 poeng fra lederen i verdenscupen.

Marte Olsbu Røiseland viste også storform i OL og er meget lysten på å vinne verdenscupen etter å ha havnet på 2.-plass sammenlagt i fjor. Hun leder foran Dzinara Alimbekava fra Hviterussland.

Gjenstående konkurransehelger:

* 3.–6. mars: Kontiolahti, Finland (stafett, sprint og jaktstart)

* 10.–13. mars: Otepää, Estland (sprint, fellesstart og blandet stafett)

* 17.–20. mars: Holmenkollen, Norge (sprint, jaktstart, fellesstart)

Verdenscupledere sammenlagt: Quentin Fillon Maillet, Frankrike og Marte Olsbu Røiseland, Norge.

Sprintcup: Røiseland og Sebastian Samuelsson

Jaktstartcup: Røiseland og Fillon Maillet

Normaldistansecup: Tarjei Bø og Marketa Davidova

Fellesstartcup: Dorothea Wierer og Benedikt Doll.