Bronsevinner fra VM i svømming hevder hun ble dopet ned under medaljefeiring

Dagen etter at canadiske Mary-Sophie Harvey hadde tatt bronsemedalje under svømme-VM i Budapest i juni, våknet hun opp med hjernerystelse og et skadet ribbein.

Svømmeren Mary-Sophie Harvey deltok nylig i VM i Budapest.

NTB

21 minutter siden

Den canadiske svømmeren deler historien sammen med bilder av flere blåmerker på Instagram.

22-åringen var ute og feiret bronsemedaljen med lagvenninnene i 4 x 200 meter fri-konkurransen, men skal senere ifølge henne selv skal ha fått bedøvende stoffer i drinken hennes.

Harvey skriver videre at hun hadde et sort hull på mellom fire og seks timer hun ikke husker noen ting fra. Dagen etter våknet hun med smerter.



– Jeg har i lengre tid vært vurdert om jeg skal si noe eller bare la være. Jeg har likevel alltid vært ærlig med dere, og disse situasjonene skjer altfor ofte til at jeg kan være stille, skriver hun.

Etter å ha landet hjemme i Canada, dro Harvey for å undersøke smertene. Der fikk hun konstatert lett hjernerystelse og forstuing i det ene ribbeinet.

– Jeg blir skremt når jeg tenker på alt det jeg ikke husker fra kvelden. Jeg forsøker fortsatt å finne tilbake til «glade Mary» som fant glede før hendelsen. Jeg skal ikke la dette definere meg, sier Harvey.

Nyhetsbyrået Ritzau melder torsdag at det canadiske svømmeforbundet undersøker saken.