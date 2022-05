Slo tilbake og vant skjebnekamp: – Vi kan glemme nedrykk

(Norge – Østerrike 5–3) Med to poeng på tre kamper før onsdagens oppgjør, var Norge nærmere nedrykk enn avansement i VM.

SEIER: Det norske laget feirer Martin Røymarks scoring mot Østerrike.

9 minutter siden

Men med tre poeng mot Østerrike, skaffe de norske herrene seg en luke ned til tabelljumbo Storbritannia.

– Vi kan glemme B-VM, vi kan glemme nedrykk, ropte en euforisk Viaplay-kommentator Kasper Wikestad da Norge satte kampens siste mål.

For ned til plassen som gir nedrykk til «B-VM» er det nå fire poeng, men Storbritannia har én kamp mindre spilt.

Det etter en kamp hvor det var Østerrike som først tok ledelsen, som bølget underveis, men som så det norske laget trekke det lengste strået.

Etter at Østerrikes Dominique Heinrich sendte «gjestene» i ledelsen, brukte Norge og Mats Rosseli Olsen ett minutt på å svare. I undertall plukket Rosseli Olsen opp pucken og dunket den mellom bena på keeper til 1–1 i den første perioden.

Så var det Andreas Martinsens tur i den andre perioden. Rett i krysset for 2–1 fra den tidligere NHL-spilleren. Den østerrikske treneren utfordret avgjørelsen på isen etter at en norsk spiller var borte i den østerrikske keeperen, men avgjørelsen på isen ble stående.

Deretter satte Østerrike 2–2 midtveis i den andre perioden, før det hele skulle dreie seg om Norge og norsk seier. I underkant av åtte minutter før den andre perioden var over sendte Michael Haga av et skudd som traff skøyten til Martin Røymark.

En «lissepasning» som endte i nettet og 3–2 for Norge.

I den tredje perioden ble det kaotisk da først en østerriksk spiller fikk kampstraff og Norge ble belønnet med fem minutter overtall. Før det ble ytterligere to utvisninger, én for Norge og én for Østerrike. I det spillet fire mot tre akkurat var over, fant Rosseli Olsen veien til nettmaskene igjen.

Med 4–2-ledelse så det hele ut til å gå mot en klar seier til Norge, men så ble det hett.

For kun små minutter før fulltid fikk Røymark to minutter, da scoret Østerrike.

– Dømt vekk. Dette er nær en skandale hvis dette får tellende resultat for Norge. At han ikke tar den bak mål, og så tar han den på Røymark. Ærlig talt. Da er det ikke noe moro lenger hvis det skal være sånn, kommenterte en rasende Wikestad.

For like før Røymark fikk utvisning, gikk en østerriksk spiller knallhardt i en norsk spiller, og kommentatoren mente at også Østerrike skulle hatt utvisning.

Men selv med sen redusering holdt Norge hode kaldt. Og på tampen av kampen, på åpent mål, fastsatte Martin Rønnild resultatet til 5–3 med sin første scoring i mesterskapet.

Saken oppdateres!