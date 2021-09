– Det å være uønsket i Brann, det har gått ganske godt inn på meg

Kristoffer Barmen har byttet klubb etter 18 år.

Kristoffer Barmen ble Aalesund-spiller tirsdag kveld.

Kristian Stenerud

8 minutter siden

Tirsdag like før midnatt kom bekreftelsen på at Kristoffer Barmen var klar for AaFK på ei kontrakt ut sesongen. Lars Arne Nilsen uttalte etter onsdagens trening at han ikke var i tvil om at Barmen fortjente en ny sjanse.

– Han må komme seg videre, og jeg føler han fortjener en ny sjanse. Han kan ikke slutte å spille fotball når han er 28 år, men han har gjort en feil, sa Nilsen til Sunnmørsposten.

Lars Arne Nilsen har tidligere trent Barmen over flere sesonger i Brann.

På spørsmål om AaFK-treneren forstår om noen er skeptiske til overgangen, svarte han slik:

– Jeg vet ikke hva folk tenker og sier, for jeg har ikke snakket med så mye folk. Som jeg har sagt noen ganger: Han har stått opp for meg tidligere og jeg har stått opp for han. Nå får han en mulighet her, men jeg synes det er vanskelig å uttale meg om det som har skjedd i Brann. Det er godt mulig noen er skeptiske.

Barmen selv snakket ikke med mediene etter at overgangen var klar, men onsdag ettermiddag snakket Sunnmørsposten med 28-åringen på telefon.

– Vil ikke kaste bensin på bålet

Den tidligere Brann-spilleren er klar på at det ikke er alt han verken kan eller vil svare på.

– Jeg har valgt ikke å uttale meg om saken tidligere i respekt for Brann og spillergruppen, som prøver å oppnå resultater. Jeg vil ikke kaste bensin på bålet, og det har jeg ikke tenkt til å gjøre videre heller. Nå må Brann få arbeidsro. Jeg er fortsatt veldig glad i Brann og håper at de berger plassen, sier han.

Det er litt over to uker siden Brann sa Barmen opp etter nachspielskandalen, som klubben mente han hadde hatt en sentral rolle i. Det er noe den tidligere Brann-spilleren nektet for. Seint tirsdag kveld ble Brann og Barmen enige om en fratredelse, som gjorde at han kunne signere for AaFK.

– Kan du forstå at folk kan være skeptiske til deg med tanke på at du mistet jobben i Brann?

– Det jeg kan si, er at jeg er en ganske snill og grei gutt, som har fått god støtte fra de rundt meg. Jeg har blitt tatt veldig godt imot i AaFK, for jeg kjenner at de har tro på meg. Lars Arne vet at jeg egentlig er en snill og grei gutt.

Skulle aldri ha skjedd

– Angrer du på nachspielet?

– Hvis det er slik at jeg må ta ansvaret for alt som skjedde ... det var selvfølgelig en situasjon som aldri skulle ha skjedd. Det er som jeg har uttalt tidligere: det var en kollektiv hodemist. Men nå kan vi ikke sitte her å dvele mer ved det.

Etter nachspielskandalen har det kokt i mediene og på sosiale medier. Det har også Barmen fått merke.

– Jeg har spilt i Brann i ti år. Det har ikke gått ei uke uten at det har kommet ukvemsord til meg, så det er ikke noe å bekymre seg for. Det er noe som jeg tåler. Akkurat nå har jeg det bra og er glad for å ha funnet meg en ny klubb.

Men Barmen legger ikke skjul på at det er tøft å være uønsket i en klubb han er født og oppvokst i.

– Brann Stadion har vært mitt andre hjem de siste 18 årene. Det å være uønsket i Brann, det har gått ganske godt inn på meg. Så skjønner jeg også omstendighetene rundt det.

– Jeg har stått med rak rygg i alle stormer som har vært de ti siste årene, og jeg tar ansvar for det jeg har gjort både på og utenfor banen. Det var viktig for meg å gjøre det denne gangen også.

Kristoffer Barmen fikk 250 kamper i Brann før han fikk sparken for snart to uker siden.

Har opplevd stor støtte

Men nå er Barmen først og fremst lettet over at det har ordnet seg med AaFK. Først mandag i neste uke blir han å finne på Color Line Stadion.

– Ålesund er en fantastisk by som jeg har besøk mange ganger. Min tidligere trener er i klubben og har jobbet ganske knallhardt for at jeg skal komme dit. Han har gjort utrolig mye for meg i løpet av de tre siste ukene, der han har vært en sterk person som har hjulpet meg gjennom det som har vært. Jeg har også hatt kontakt med andre som har gjort mye for meg. Med tanke på det Lars Arne har gjort for meg, så fortjener han at jeg kommer når han vil ha meg, sier midtbanespilleren.

Han forklarer sitt sterke forhold til Nilsen slik:

– Han har vært treneren min i fem-seks år i Brann, og vi hadde noen ordentlige klinsjer underveis. Vi har fløyet i tottene på hverandre, men det har vært mest i kjærlighet til det vi har drevet med.

– Jeg har vært en del av et lag som ikke har vunnet kamper på lang, lang tid. Jeg lever og ånder for å vinne kamper, og da blir det blytungt det har gått tungt sportslig i Brann. Nå har jeg kommet et sted der jeg håper å kunne kjenne på gleden av å vinne kamper igjen.

Kontrakten i AaFK varer i utgangspunktet ut året.