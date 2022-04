Mamelund skal hjelpe i trenerjakten: – Rart om man ikke skulle stilt det spørsmålet

Erlend Mamelund spilte 137 ganger for Norge. Nå hentes han inn i ansettelsesutvalget som skal finne Christian Berges erstatter som landslagssjef. Blant 14–15 navn på søkerlisten finnes Mamelunds mangeårige medspiller, Kristian Kjelling.

KANDIDAT: Kristian Kjelling er en av søkerne til jobben som landslagssjef. Her sammen med Erlend Mamelund under EM i 2016.

Erlend Mamelund forstår at det kan være forskjellige meninger om hans rolle i prosessen. Drammen-trener Kjelling bekreftet i mars til VG at han har søkt jobben. Fra 2005 til 2014 spilte han med Mamelund for Norge.

– Det er rart om man ikke skulle stilt det spørsmålet, sier Erlend Mamelund til VG.

Mamelund opplyser at problemstillingen med Kjelling har vært diskutert, men at han i samarbeid med håndballforbundets generalsekretær, Erik Langerud, har kommet frem til at det er riktig å sitte i utvalget.

– Vi spilte sammen på landslaget i 10 år, men har aldri vært sosiale venner utenom. Jeg tror folk kjenner meg som rett frem og ærlig. Jeg har jobbet for norsk håndball i alle år og jeg vil ikke bruke mitt navn til noe annet enn det jeg mener er best for norsk håndball, understreker Mamelund.

SKAL FINNE SJEF: Janne Tuven fotografert i forbindelse med en VG-sak i 2017.

– Erlend er hel ved. Han har ingen andre agendaer. Han har et godt navn og er veldig håndballfaglig sterk. Han kjenner «alle» og er leder i næringslivet. Han har også med seg ledelsesperspektivet, sier Erik Langerud.

Håndballforbundets generalsekretær leder arbeidet med å finne den nye treneren til Sander Sagosen & co. Nå har NHF satt ned utvalg som foruten Mamelund og han selv består av tidligere landslagsspiller Janne Tuven og styremedlem Ingrid Blindheim.

– Vi mener dette utvalget har kompetansen til å finne rett kandidat, sier Erik Langerud til VG. Det er styret i håndballforbundet som til slutt ansetter den nye treneren.

– Vi fire skal komme frem til en god løsning som vi mener dekker de feltene en landslagstrener bør gjøre, mener Erlend Mamelund. 37-åringen leder til daglig et finansselskap i Oslo. Han er – når tiden tillater det – fortsatt med i trenerteamet til Haslum.

I tillegg til Bærum-klubben spilte han i sin aktive karriere for Kiel, Montpellier, FCK Håndbold, Flensburg og Nordhorn.

Blindheim har vært hovedleder i håndballguttas siste mesterskap, mens Tuven spilte 108 landskamper frem til 2003. Hun fikk med seg EM-gull og til sammen fem medaljer fra internasjonale mesterskap. Nå er hun avtroppende daglig leder i håndballforbundets Region Øst.

– Vi vil ha treneren som kan ta oss til gull og så handler det også om en del andre ting, sier Erik Langerud. Håndballforbundet utlyste stillingen som landslagssjef 11. mars. 9. april gikk søknadsfristen ut. Ansettelsesutvalget var samlet rett før påske.

– Vi har i fellesskap vært gjennom søkerlisten og har gjort oss noen refleksjoner. Så skal vi senere denne uken ha et møte hvor vi skal diskutere den videre. Vi må vurdere om søkerlisten er god nok eller om vi må være proaktive i tillegg, sier Langerud og bekrefter at «listen er på 14–15 navn».

– En god blanding av norske og internasjonale. Det er store navn, små navn, ukjente og kjente. Vi har hele spekteret, sier Langerud.

I tillegg til Kristian Kjelling har Jonas Wille bekreftet at han har søkt. Elverum-trener Børge Lund vil ikke kommentere. Den tidligere Elverum-suksessen Michael Apelgren har ikke søkt, men er åpen for å bli kontaktet.

Erik Langerud varsler at det fortsatt kan bli aktuelt å kontakte trenere utenom søkerlisten. Men det må skje raskt. NHF har et mål om å presentere ny trener i første halvdel av mai.