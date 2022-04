Mistet to kompiser: – Vi menn er ikke så gode til å snakke om det

Landslagsspiller Sindre Welo brukte bestemannsprisen til å sette fokus på et tema han mener det bør snakkes mer om.

Sindre Welo er en av de mest toneangivende spillerne på det norske futsallandslaget.

I dag 13:00

– Jeg vil ikke at det skal være et tabulagt tema. Jeg vil at folk skal snakke om den type ting.

Sindre Welo er blant de største profilene på Norges futsallandslag samt et kjent ansikt i lokalfotballen i Trondheim.