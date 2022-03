Hvideberg i nytt brudd i Catalunya – sikret seg ledertrøyen

Nordmannen Jonas Iversby Hvideberg erobret tirsdag ledertrøyen i Volta a Catalunya etter å ha vært i et nytt brudd hvor han sikret seg bonussekunder.

Jonas Iversby Hvideberg markerte seg i Catalunya rundt.

NTB

32 minutter siden

Hvideberg, som også var med i et langt brudd på åpningsetappen i verdenstourrittet, var med i et nytt brudd innledningsvis på 2. etappe tirsdag. Hvideberg, Joan Bou og Adria Moreno ble tatt igjen med snaue tre mil igjen til målgang i Perpignan.

Nordmannen i DSM-laget hadde sikret seg flere bonussekunder underveis, og ettersom mandagens etappevinner Michael Matthews ikke klarte å ta noen bonussekunder ble det en nordmann i ledertrøyen. Hvideberg er ett sekund foran australieren.

– Det var fantastisk. Jeg var litt usikker fra start, men så gikk to mann, og jeg kastet meg med. Jeg var litt redd for sidevinden da vi ble hentet inn, men jeg fikk god hjelp av en lagkamerat. Jeg klarte heldigvis å bryte meg med, sa Hvideberg til TV 2.

Han kom inn med hovedfeltet til 14.-plass på etappen.

Sikkerhetsnett

Hvideberg har også klatretrøyen og ungdomstrøyen. Han sikret seg flere klatrepoeng underveis på etappen.

– Klatretrøyen var et lite sikkerhetsnett hvis jeg ikke skulle lykkes. Jeg får kjøre så hardt jeg kan, men det blir tøft, sa han om sjansene til å forsvare ledertrøyen på onsdagens etappe.

Onsdag er det en betydelig tøffere etappe med blant annet tre tøffe fjellpasseringer,

Tirsdagens etappe var på 202,4 kilometer og gikk fra L'Escala til Perpignan på fransk side av grensen. Mot slutten var det en velt hvor hovedfeltet ble splittet opp. Spurten ble vunnet av australske Kaden Groves foran tyske Phil Bauhaus. Sistnevnte er lagkamerat av italienske Sonny Colbrelli, som skapte stor bekymring da han kollapset etter målgang på åpningsetappen. Onsdag ble det meldt at det går bra med ham.

Gjorde jobben

Det norske Uno-X-laget kjører sitt første etapperitt i verdenstouren. Ryttere som Tobias Halland Johannessen og Torstein Træen er de ledende på laget. Johannessen holder sjuendeplassen i sammendraget, elleve sekunder bak Hvideberg.

– En god dag for oss. Vi gjorde det vi skulle, sa Uno-X-kaptein Johannessen, som tok 20.-plass på etappen.

Odd Christian Eiking, som markerte seg i fjorårets Vuelta a España og opplevde å sykle i ledertrøyen, deltar også i rittet for EF Education-laget. Han kom inn et drøyt halvminutt bak det 45 mann store hovedfeltet.

Volta a Catalunya består av i alt sju etapper. Rytterne skal over flere tøffe fjell, og to av etappene avsluttes på toppen av seige stigninger. Der får klatresterke Johannessen virkelig vist hva han er god for.