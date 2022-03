Skarstein langer ut mot ledelsen: – Det er tullball

Birgit Skarstein retter hard kritikk mot Norges Skiforbund for manglende høydetrening i forkant av Paralympics. Landslagstreneren avviser kritikken.

Levangsbyggen Birgit Skarstein er kritisk til mangelen på akklimatisering i forkant av Paralympics. Her fra sprinten onsdag i Kina.

Nå nettopp

– Du kan ikke skli inn fra høyre og ta det som en tur. Du må faktisk gå ut her og gjøre en ordentlig jobb, sier Birgit Skarstein om forbundets forberedelser til Paralympics til NRK.

Hun mener det var bevisst at løperne ikke skulle ha noen form for høydeakklimatisering i forkant. Skarstein sier at løperne var klar over at det ville bli tøft for dem i starten av mesterskapet i Kina.