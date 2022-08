RBK-kjempen usikker på framtiden: - Må begynne å trekke i noen tråder i høst

André Hansen (32) trives i RBK. Men kontraktssituasjonen gjør at han tidlig i høst kommer til å «sondere terrenget» - i hvert fall om samtalene med Rosenborg drøyer.

Venter på RBK-utspill: André Hansen.

10. aug. 2022 16:02 Sist oppdatert nå nettopp

– I utgangspunktet vil jeg være i RBK. Jeg og familien trives her. Det er et godt utgangspunkt. Så får det bli opp til Rosenborg når eller om de kommer på banen. Men det er ikke slik at jeg kan vente til august neste år. Så om jeg ikke hører noe, må jeg begynne å trekke i noen tråder, sier Hansen til Adresseavisen.

Han har kontrakt med RBK ut 2023-sesongen - altså 17 måneder til.