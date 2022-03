Formel 1 får kraftig kritikk: Beskyldes for å ikke ta menneskerettigheter på alvor

Menneskerettighetsorganisasjonen BIRD kritiserer Formel 1-ledelsen for å være dobbeltmoralske.

BAHRAIN: På denne banen i Bahrain åpner Formel 1-sesongen kommende helg. Her fra fjorårets løp.

Kommende helg åpner årets Formel 1-sesong i Bahrain.

The Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) hevder at mennesker har blitt torturert og fengslet delvis fordi de har kritisert løpet i Bahrain, og mener at Formel 1 har sviktet disse.

– Vi tar vårt ansvar rundt menneskerettigheter svært alvorlig og har høye etiske standarder rundt hvem vi samarbeider med, sier en talsperson for motorsportorganisasjonen, ifølge BBC.

Bahrain signert nylig en ny 15 år lang kontrakt med Formel 1. Direktør i BIRD, Sayed Ahmed Alwadaei, reagerer kraftig på det.

– Det er direkte motstridende med Formel 1s påstand om at de tar «vold, menneskerettighetsbrudd og undertrykking på alvor», mener han.

JEVNT LØP I FJOR: Lewis Hamilton (høyre) vant Bahrain GP i 2021, under sekundet foran Max Verstappen (venstre).

Formel 1 har over lenge tid fått kritikk for valg av løpssteder.

Saudi-Arabia, som nylig henrettet 81 personer på én dag, arrangerer sesongens andre løp. Landet er også tungt involvert i krigen i Jemen.

Formel 1 besluttet nylig at Russland ikke får arrangere løp som følge av invasjonen av Ukraina.

– Det er en tydelig dobbeltmoral med tanke på landene i Midtøsten, sier Alwadaei, som også nevner at De forente arabiske emirater, som avholder sesongens siste løp, er involvert i konflikten i Jemen.

I fjor var også Formel 1-stjernen Lewis Hamilton ute i forkant av løpshelgen i Bahrain og sa at han hadde tatt initiativ til samtaler med bahrainske myndigheter om menneskerettighetssituasjonen i landet.

– Det er problemer rundt omkring i hele verden, men jeg tror ikke vi skal dra til disse landene og bare ignorere hva som skjer på de stedene, sa Hamilton til The Guardian.

BIRD ønsker en uavhengig gransking av menneskerettighetsbruddene tilknyttet Bahrain Grand Prix og ber Formel 1 revurdere deres kobling til landene i Midtøsten.

– Gjennom flere tiår har Formel 1 jobbet hardt for å være en positiv kraft overalt der vi arrangerer løp, både økonomisk, sosialt og kulturelt.

– Sporter som Formel 1 er i en unik posisjon til å krysse grenser og kulturer, og samle land og samfunn i et felles engasjement for fantastiske konkurranser og prestasjoner, svarer Formel 1.