RBK-topp gir seg etter 15 år

Roar Munkvold slutter i Rosenborg.

Roar Munkvold har jobbet i Rosenborg siden 2007. Nå har han tre måneder igjen før han gir seg i klubben.

7. juni 2022 16:21 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Munkvold selv overfor Adresseavisen. I dag har han stilling som leder for økonomi og HR i Rosenborg. Fram til april var han også eiendomssjef.

– Jeg har vært her lenge, 15 år, så det er ikke noe dramatikk i det hele tatt. Det blir sånn at man gjør jobben dag ut og dag inn og noen ganger må man bare ta et valg. Nå har jeg vært her så lenge at det er på tide med en fornyelse. Jeg er en voksen mann så hvis jeg skal hoppe på noe annet så begynner det å bli på tide, sier Munkvold.