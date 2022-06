Blink-spillerne nekter å ta lønnskutt

Etter å ha havnet i økonomisk bakleksa ble Stjørdals-Blink-spillerne bedt om å ta et lønnskutt. Det sier de nei til.

LITE Å JUBLE FOR: Stjørdals-Blink sliter voldsomt om dagen. Her fra 2020.

29. juni 2022 15:20 Sist oppdatert nå nettopp

Stjørdals-Blink sliter voldsomt økonomisk om dagen. Etter opprykket til nivå to i 2019 har klubben fått voksesmerter. Særlig byggingen av den nye hjemmebanen MUS stadion Sandskogan har ført til at klubben skylder et millionbeløp.

Nærmere bestemt fire millioner kroner. Årsbudsjettet til klubben er på 15 millioner, hvorav over halvparten er rene lønnskostnader.