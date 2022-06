RBK jakter spillere i tre posisjoner - og disse kan forsvinne

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal bekrefter at han har flere konkrete navn på blokka. I flere posisjoner på banen.

– Ja, vi har konkrete navn. Du kan kalle det et «skyggelag» med spillere vi mener kan passe inn i RBK på kort sikt, eller som kan bli tilgjengelige etter hvert, sier Kjetil Rekdal.

15 minutter siden

Samtidig står det et spørsmålstegn bak ni spillere med tanke på RBK-framtida. Enten allerede i sommer. Eller etter siste kamp i november.

– Ja, vi har konkrete navn. Du kan kalle det et «skyggelag» med spillere vi mener kan passe inn i RBK på kort sikt, eller som kan bli tilgjengelige etter hvert.

Slik svarer Rekdal, når vi spør han om hva RBK jobber med i det kommende overgangsvinduet.

Tre posisjoner

Etter første del av sesongen, som har resultert i en åttendeplass på tabellen, skal RBK gjennom syv kamper før overgangsvinduet åpner 1. august.

For norske klubber står vinduet åpent i én måned, mens det allerede har åpnet i en rekke europeiske ligaer. Det danske vinduet åpnet for eksempel allerede 15. juni, som gjorde det mulig for Randers å hente Adam Andersson på lån.

Uansett: Én drøy måned før vinduet formelt åpner jaktes forsterkninger på Lerkendal. Slik Adresseavisen forstår, handler det først og fremst om spillere i tre posisjoner på banen:

* Høyre vingback

* Midtbanespiller

* Midtspiss

Les også Her vrir stjernen seg i smerter: Slik ser skadelista ut i RBK

Har begynt å levere: Ole Sæter er RBKs førstespiss for tida. Nå får han en rekke kamper på seg til å overbevise Kjetil Rekdal om at han er det også etter at overgangsvinduet har åpnet 1. august.

Mer erfaring igjen

Trener Kjetil Rekdal vil ikke bekrefte dette på direkten, men forklarer RBKs spillerjakt slik:

– Vi lot Adam (Andersson) gå. Det gjør at vi kanskje må se om vi skal hente inn et supplement til Erlend (Dahl Reitan). Så har vi for få scoringer i laget. Det er for få spillere som scorer mål jevnlig, og det er noe vi ser på.

– Hva med midtbanespiller?

– Det er ikke utenkelig.

– Hva slags type spillere ser dere etter, da?

– Først og fremst må vi jobbe med de som er her. Det er aller viktigst. Så ser vi etter typer med intensitet og kraft, i tillegg til å ha gode basisferdigheter. Og en voksen personlighet, som kan være med på å ta dette videre, svarer Rekdal.

Dermed virker det som at RBK også leter etter spillere med erfaring denne sommeren. Klubben har det siste året latt flere «godt voksne» spillere gå, og erstattet dem med yngre krefter.

– Men vi er også nødt til å være smarte. Vi er ikke i stand til å kjøpe en spiss til 15 millioner kroner, sier Rekdal.

Før han legger til:

– Så kan det også skje ting i klubben som gjør at ting endrer seg.

Da tenker treneren på eventuelle salg, som igjen kan endre RBKs egen spillerjakt.

Færre utlendinger

I RBKs spillerjakt kan man også ha i bakhodet at klubben kan ha ni utlendinger i troppen. Etter at Andersson dro er tallet nede i syv, som sørger for større «frihet» i jakten.

Det er langt fra sikkert at ny back eller ny spiss hentes innenfor landets grenser.

Rekdal vil heller ikke nevne navn. Men sjansen er nok stor for at klubben i hvert fall sjekker ut Kristian Eriksen på nytt. Han har ennå ikke signert ny kontrakt med HamKam, og har en avtale med grønnbuksene ut 2023-sesongen.

Les også Nedslående nyheter for RBK-spissen

Ni spillere

A pro pos spillersalg.

Selv om det norske vinduet ikke åpner på fem uker, er de fleste europeiske ligaene allerede i gang.

Og, ut fra Adresseavisens vurdering, er det spørsmålstegn bak ni RBK-spillere. Enten med tanke på denne sommeren. Eller etter siste seriekamp 13. november:

André Hansen: Skal være ønsket av Vålerenga som erstatter for Kjetil Haug.

Her er lista

André Hansen: Skal være ønsket av Vålerenga som erstatter for Kjetil Haug. Har halvannet år igjen av kontrakten. Har uttalt at både han og familien trives godt i Trondheim. Har samtidig ikke hørt noe fra RBK om forlengelse ennå.

Julian Faye Lund: Kontrakt ut sesongen, og kan snakke fritt med andre klubber fra og med 1. juli. Er etter alle solemerker et tidsspørsmål før han forsvinner. Har selv uttalt at han ikke kommer til å være i Rosenborg etter sesongen.

Erlend Dahl Reitan: Er fast på laget, men også han har halvannet år igjen av kontrakten, og har ikke diskutert forlengelse ennå. Står fort ved et veivalg til jul.

Renzo Giampaoli: Spilte mye før han ble skadet med et overtråkk, tilbake mot Levanger. Er utlånt ut denne sesongen. RBK har opsjon på å kjøpe midtstopperen.

Vebjørn Hoff: Har slitt med spilletid etter at han kom tilbake fra akilles-skade. Var blant annet ikke i troppen mot Vålerenga, noe han tydelig ikke var komfortabel med. Har spilt mer igjen i det siste, så er spørsmålet hva både Hoff og RBK tenker om hans framtid i løpet av sommeren og høsten.

Usikker: Noah Holms skade kan endre forutestningene for Bryan Fiabema. Ellers tyder det meste på at låneavtalen er over 1. august.

Per Ciljan Skjelbred: Veteranen blir uansett i Trondheim, all den tid han blir rekrutt-trener i klubben når han legger opp. Men fortsetter spilletiden å variere som i vår, øker nok sjansen for at dette blir 35-åringens siste sesong på banen.

Victor Jensen: Er lånt ut fra Ajax hele dette året. Men RBK har ingen opsjon, og alt tyder på at han skal tilbake til Nederland etter sesongen.

Bryan Fiabema: Scoret mot Levanger, men har 66 minutter spilletid i serien siden låneovergangen fra Chelsea. Har klausul i kontrakten om å avbryte avtalen i sommer, og virker ikke til å være i planene til Rekdal. Overraskende om han er i RBK i høst.

Stefano Vecchia: Om man ser på antallet målpoeng bærer svensken i stor grad RBK-laget på sine skuldre offensivt. Hadde interesse på seg fra Singapore i sommer og kan være interessant for flere klubber etter prestasjonene i vår. Skadehistorikken er imidlertid noe som taler for at budene fra større ligaer kan utebli.

Usikker? Vebjørn Hoff har slitt med spilletiden i vår og sommer. Her sammen med en fan før Levanger-kampen.

NB! Når det gjelder spillere som Noah Holm og Carlo Holse, var begge to ettertraktet vare i vinter. Men Holse signerte ny kontrakt i vinter, mens Holm vil behøve tid på å komme tilbake på banen etter lyskeskaden.

NB2! I tillegg til Adam Andersson har RBK Rasmus Wiedesheim-Paul, Mikkel Konradsen Ceïde og Emil Konradsen Ceïde ute på lån. Sistnevnte blir formelt klar for Sassoulo i sommer, da opsjonen løses ut.