Hushovd: – Tror ikke Uno-X trenger Kristoff

Ifølge TV 2 blir det norske profflaget Uno-X Pro Cycling neste stopp for Alexander Kristoff (34). Thor Hushovd (44) håper det ikke betyr en endring i lagets filosofi.

TILBAKE PÅ TOPP: Alexander Kristoff (i hvitt, mørkeblått og signalgult) har levert flere gode resultater denne sesongen. Her like foran store deler av Uno-X-laget på den siste etappen i Tour of Norway i Stavanger sentrum, en etappe som Kristoff vant.

Etter en noe svak 2021-sesong har Alexander Kristoff, igjen, slått tilbake. 34-åringen signerte en ettårskontrakt før årets sesong for Intermarché-Wanty Gobert, og sammen med eritreeren Biniam Girmay har Kristoff stått i spiss for det som har vært en imponerende sesong for det belgiske laget.

Kristoff står med tre seirer i år og er selvskreven på laget til Intermarché i sommerens Tour de France – et ritt han i fjor måtte stå over før første gang siden han fikk debuten sin i 2013.

Sykkelmagasinet skrev i forrige uke at både Intermarché og Uno-X hadde tilbudt Kristoff en treårskontrakt. Tidligere denne uken kunne TV 2 melde at Kristoff hadde kommet til enighet med Uno-X. Det er ikke lov til å offentliggjøre overganger i sykkelsporten før 1. august.

HVOR GÅR VEIEN? Thor Hushovd (venstre) viste i mange år vei som eneren i norsk landeveissykling. De siste årene er det Alexander Kristoff (høyre) som vært eneren i norsk herresykling. Her er de to på en treningstur i forkant av VM-fellesstarten i 2010, et ritt som Hushovd selv vant.

Thor Hushovd hadde selv ikke muligheten til å sykle for et norsk profflag, og sier følgende om den påståtte avtalen mellom Uno-X og Kristoff.

– Først vil jeg si at det er en god signering for Alexander Kristoff. Det er kult å avslutte karrieren med tre år i et norsk lag og på et lag som er oppadgående, sier Hushovd til VG.

– På den andre siden tror jeg ikke Uno-X trenger Kristoff. De har bygget seg opp et image rundt at de satser på unge skandinaviske ryttere, og da spesielt norske og danske ryttere. Det er spennende og det liker mange. De er kjent for å være hardtarbeidende og trene godt. Det er det som har blitt filosofien til Uno-X. Jeg håper de klarer å holde på den, sier Hushovd videre.

PÅ TAMPEN: Fra venstre: Alexander Kristoff, Thor Hushovd og Gabriel Rasch snakker sammen før starten i Paris-Roubaix i 2014. Rasch la opp etter rittet, mens Hushovd la opp etter sesongen.

Lagsjef i Uno-X Pro Cycling, Jens Haugland, er klar på at han ikke vil kommentere en mulig avtale med Kristoff, men sier:

– Det er veldig interessant det Thor tar opp. På en måte er jeg veldig enig, men på en måte ikke, sier Haugland.

– Det er veldig mange spennende på vei opp, og du trenger noen rollemodeller. Thor er selv et eksempel på en slik rollemodell. Igjen kan jeg vise til referansen til en fotballklubb som Ajax. De har et «lass med ungfoler», og så har de noen spillere over 30 år som er med på å sette standarden på trening og i kamp. Hvis Uno-X skal fortsette å løfte seg, så trenger vi rollemodeller som viser vei, sier han.

På herrelaget til Uno-X i dag er Lasse Norman Hansen (30 år) den eneste som er eldre enn 27 år.

Haugland har flere ganger tidligere uttalt seg til positivt om Kristoff, og gjentar til VG:

– Jeg har hele tiden sagt at jeg har stor respekt for utøvere som i den alderen viser en eventyrlig sult til å prestere. Som har forstått hva som kreves for å være 100 prosent profesjonell på solskinns- og regnværsdager. Alexander Kristoff, med flere, er i den kategorien, sier Haugland.

SYKKELSJEFEN: Jens Haugland (i midten) er lagsjefen i Uno-X. Her flankert av Kurt Asle Arvesen (venstre) og Stig Kristiansen (høyre).

Hushovd selv la opp etter 2014-sesongen, etter å ha syklet sine tre siste sesonger for det sveitsisk-amerikanske profflaget BMC.

– Skulle du ønske at det var et lignende lag da du avsluttet karrieren?

– Det er nok en drøm for alle syklister, men det skal jo klaffe. Jeg hadde jo aldri gått til et norsk lag da jeg signerte den avtalen jeg gjorde med BMC. Da var jeg for sulten til å vinne de store rittene, sier sørlendingen.

PS! VG har vært i kontakt med Kristoff, som ikke ønsker å kommentere saken.