– Jeg er like nervøs hver gang

Fra et 11 meter høyt dødsetårn kastet barn, kvinner og menn seg ut i kampen om å bli verdensmester i dødsing.

På gratishaugen under VM i dødsing på Rådhusplassen gisper Lars og Josefine Tanum når utøverne kaster seg ut.

Nå nettopp

Det lyder «oww» fra noen tusen tilskuere hver gang en deltaker treffer vannet. I stekende sol kaster dødserne seg ut fra dødsetårnet midt ute i vannet på Rådhuskaia.

Den lille sporten dødsing handler om å treffe vannet i en såkalt rekepositur. I luften på vei mot vannet som i dag målte tjue grader skal man sveve og gjøre stilige triks.

Plasseringen av årets verdensmesterskapet ga også mange mulighet til å følge med fra gratishaugen på Rådhusplassen.

– Vi synes det er veldig gøy å se på, men vi er like nervøse for hvert hopp vi ser, forteller Josefine og Lars Tanum som er på bytur i finværet.

De har latt seg imponere av flere 11-åringer som dødset under dagens show, men holder seg til brystsvømming for egen del.

– Det er nok for sent for oss å starte med dette, men jeg tror det har appell, sier Lars Tanum.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7 Foto: Paal Audestad

Knall og fall

8 år gamle Bianca Cartridge har blitt med mamma Line og broren Casper etter at han insisterte på at dagens plan var å se på VM i dødsing. De kom for å se 11 år gamle Herman Thrane Solstad som de tidligere har sett i aksjon på Frognerbadet.

– Det er veldig spennende å se på barna som dødser, sier Bianca som selv prøvde på dødsing i Hellas i sommer.

– Det gikk ikke så bra, jeg landet feil, men brakk ingenting, forteller hun.

For som Aftenposten tidligere har skrevet er det ikke alltid alt går som planlagt ved dødsing. Blåmerker, blod og skader er en risiko når du hopper fra ti meter eller høyere.

Tær og fingre bør treffe vannoverflaten først når man dødser. Også under dagens verdensmesterskap ble det noen skader blant utøverne. Men skader stoppet ikke en av hopperne fra å dødse med brukket hånd i rosa gips.

Casper(snart 6) insisterte på å ta med mamma Line og søster Bianca Cartridge til VM i dødsing på Rådhuskaia.

Internasjonal appell

Aktiviteten som angivelig stammer fra et forsøk på å imponere damene på Frognerbadet på 1970-tallet, tiltrekker seg våghalser fra hele verden. Det var flere amerikanere og franskmenn med i dagens mesterskap og sporten har fått internasjonal oppmerksomhet.

Blant tilskuerne var det mange som håpet at idretten vil favne enda bredere.

– Jeg håper det sprer seg, det er noe sprekt og moro over dette, sier Josefine Tanum.

Asbjørg Nesje vant dagens VM-finale for kvinner. Leo Landrø ble verdensmester i dødsing i herreklassen.