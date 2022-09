Sport Håndball At supertalentet er uvanlig, skjønte de allerede i barnehagen Tobias Grøndahl (21) kunne skjelle ut medspillere og knuste et glassvindu i raseri. Nå har håndballstjernen gjort raseriet til noe positivt.

12 minutter siden

I fjor ble Tobias Grøndahl Håndball-Europas nye stjerne. Elverum-esset ble kåret til den beste unge spilleren i Champions League og scoret 81 mål i turneringen.

En unik mentalitet har ført ham fremover: Et altoppslukende hat etter å ha tapt. Men personlighetstrekket har også skapt problemer. Her er historien om gutten som måtte spise i et eget rom i barnehagen, som knuste et glassvindu i raseri og om idrettsikonet han beundrer og kjenner seg igjen i.