Nå får han tatt farvel med fansen: – Vi delte noen store opplevelser

Han beskriver RBK-tiden som den beste i sin karriere. Nå skal Tore Reginiussen endelig få sin avskjed foran Lerkendal-publikumet.

Tore Reginiussen feirer cupgull i 2018.

6 minutter siden

– Det blir veldig hyggelig. Det blir en avskjed med mange supportere som jeg hadde et godt forhold til, sier Tore Reginiussen til Adresseavisen.

Det er snart ett år siden 35-åringen spilte sin siste RBK-kamp i 3–1-seieren over Molde hjemme på Lerkendal. Noen dager seinere kom beskjeden om at Reginiussens Rosenborg-karriere var over etter nærmere ti år i den svarte og hvite drakten.

– Kontrakten min gikk ut og jeg har forståelse og respekt for at klubben prioriterer annerledes neste år, uttalte Reginiussen den gangen, etter at Rosenborg valgte ikke å forlenge med ham.

– Delte store opplevelser

Nå er koronarestriskjoner borte og Rosenborg inviterer til gjenåpningsfest når Vålerenga kommer på besøk søndag. 13.000 billetter er solgt i skrivende stund tirsdag, og Tore Reginiussen er invitert som hedersgjest.

Midtstopperen fra Alta gleder seg til å få sagt et ordentlig farvel med en klubb som har betydd mye for ham.

– Vi delte noen store opplevelser sammen. Da jeg var ferdig hadde det ikke vært tilskuere på stadion på lang tid, så den muligheten fikk man aldri. Det blir godt å se alle igjen og få avsluttet på en god måte, sier Reginiussen.

Tore Reginiussen scoret i sin siste kamp for Rosenborg, mot Molde i desember i fjor.

Reginiussen ble hentet til Rosenborg i 2012.

Han fikk ti kamper for tyske St. Pauli i vår, før han uttalte at han skulle legge skoene på hylla. Seinere på sommeren prøvde han seg på et comeback i moderklubben Alta, men etter én måned måtte Reginiussen legge opp for godt - grunnet et vondt kne.

– Nå har jeg vel innsett at det ikke blir noe mer, og det har egentlig gått greit. Enkelte kvelder når du ser kamper med flomlys, strøken gressmatte og mye folk, så kan man kjenne på det, sier Reginiussen.

– Fantastisk tid

271 kamper stoppet han på i RBK-drakten. Han er serie- og cupmester med klubben og har spilt flere gruppespill i Europa, siden han kom til klubben fra Schalke i 2012.

– Det var en fantastisk tid. Jeg har sagt det før, men det var den beste tiden i karrieren. Jeg brukte en god del av karrieren min her, så jeg fikk et nært forhold til mange. Veldig mange av de største høydepunktene i karrieren var i Rosenborg, sier Reginiussen, uten å kunne peke på ett høydepunkt som stikker seg ut.

– Vi hadde noen år der vi vant mange titler. Det var en fantastisk gjeng som trivdes godt sammen. Vi er mange som har kontakt i dag, selv om vi har blitt litt spredd, sier han.

De to siste sesongene til Reginiussen endte uten sølvtøy, og det samme ser det ut til å bli i RBKs første uten stopperbautaen. Fotballpensjonisten mener likevel at det er lyspunkt å spore.

– Det har periodevis vært bra. De har ikke nådd alle målene, de hadde sikkert en drøm om å nå gruppespill i Europa. Det er enkelte kamper som har vært utrolig bra, og så har det svingt litt. Det virker som det er noe spennende på gang. Det er en del unge, spennende spillere som begynner å ta store steg. Jeg tror man kan se lyst på framtida, sier Reginiussen.