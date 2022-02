Idrettspresidenten om sin sprit-investering: – Ikke problematisk

Idrettspresident Berit Kjøll har investert i et norsk selskap som produserer gin og whisky. Selv om Norges idrettsforbund har en restriktiv holdning til alkohol, mener hun det er uproblematisk.

KLAR FOR OL: Idrettspresident Berit Kjøll står på farten til å reise til OL i Beijing (4.-20. februar). Bildet er fra Idrettstinget i oktober for fire måneder siden.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Investeringen i et lovlig norsk selskap underlagt norske lover og jurisdiksjon er etter min oppfatning ikke problematisk i forhold til mitt tillitsverv, skriver hun i en e-post som svar på følgende skriftlige spørsmål fra VG:

«Du beskrev håndballspiller og landslagskaptein O’Sullivans investering i spillselskap som umusikalsk. Hvordan vil du beskrive din investering i Feddie Distillery AS?»

For et par dager siden uttalte idrettspresident Berit Kjøll seg i en sak om håndballandslagets Christian O’Sullivans eierandel i spillselskapet Coolbet.

– Det er ikke ulovlig å investere i aksjer i slike selskaper, men at idrettsutøvere foretar investeringer i internasjonale spillselskaper som ikke respekterer den norske enerettsmodellen, fremstår som umusikalsk, sa idrettspresidenten.

Sist lørdag meddelte Christian O’Sullivan at han ville selge sin aksjepost i spillselskapet, med denne begrunnelsen: – I lys av det norske spillsystemet har jeg innsett at det kan være upassende å ha aksjer i et utenlandsk bettingselskap.

Norges idrettsforbund støtter den norske enerettsmodellen, som gir Norsk Tipping enerett på pengespill. En del av overskuddet til Norsk Tipping finansierer norsk idrett.

Berit Kjølls «umusikalsk»-uttalelse skapte reaksjoner i sosiale medier. Ishockeylandslagets VM-veteran Alexander Bonsaksen publiserte sin på Twitter, med emneknaggen #umusikalsk og en skjermdump som viser at Berit Kjøll har 25.000 aksjer i bedriften Feddie Distillery AS. Med adresse Fedje i Vestland fylke fremstiller selskapet ifølge hjemmesiden spritsortene gin og whisky.

– Jeg synes det ikke er umusikalsk av O’Sullivan å investere i et bettingselskap. Han bryter ingen regler. Han kan bruke pengene sine på hva han vil, og jeg har ikke noe med hva hun investerer i. Men jeg synes det umusikalsk at hun uttaler seg på en så krass måte og prøver å sette ham i et dårlig lys, utdyper Alexander Bonsaksen (35).

– Han får ikke pensjon i Norge, han jobber (spiller) i Tyskland. Skal idrettspresidenten bestemme hvordan en idrettsutøver plasserer pengene sine for å sikre seg økonomisk etter karrieren?, tilføyer kapteinen for det finske toppserielaget KooKoo.

IKKE IMPONERT: Alexander Bonsaksen.

Berit Kjøll (66) bekrefter at hun har en aksjepost i det norske spritselskapet.

– Ja, jeg gikk inn med en liten andel for å vise min støtte til kvinnelig eierskap og næringsutvikling på Fedje for cirka halvannet år siden, skriver hun.

Hun forteller at hennes investering i aksjeselskapet var minst mulige post på 50.000 kroner. Berit Kjøll begrunner investeringen med at selskapets alle 300 investorer stort sett er kvinner, og at det har et betydelig potensial for vekst og utvidelse til virksomheter innenfor andre næringer.

Første halvdel av et punkt i NIFs vedtak om idrettens holdning til alkohol lyder slik: «Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter.»

– Synes du en aksjepost i dette firmaet er i strid med NIFs restriktive holdning til alkohol?

– Feddie er et lovlig gründerselskap i Norge, underlagt norske lover og regler. Jeg ser derfor ikke at en slik investering skulle være problematisk, gjentar Berit Kjøll.

– Mitt standpunkt knyttet til servering av alkohol på idrettsarrangementer med barn og unge til stede er naturligvis ikke endret av den grunn, tilføyer hun.

Les også Kjøll får tyn for heste-utspill: – Et slag under beltestedet

Berit Kjøll ønsker å besvare spørsmål knyttet til investeringen via e-post fordi hun i forbindelse med nær forestående avreise til OL i Beijing har svært mange gjøremål som krever hennes tid og oppmerksomhet.

Hun opplyser at hennes aksjepost i Feddie Distillery AS er uforandret. Kjøll har imidlertid valgt å ikke bli med videre i en for tiden planlagt emisjon.