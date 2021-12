Ble overrasket over Bjørgens dopingdrama: – Fryktelig

Charlotte Kalla visste ingenting om Marit Bjørgens avvik på en dopingtest.

– For Marit må det ha vært en helt fryktelig situasjon, sier Charlotte Kalla om Bjørgens dopingdrama.

Nå nettopp

LENZERHEIDE: – Jeg kjente ikke til det før noen fortalte meg det på et pressetreff i høst.

Det sier den svenske skistjernen til Adresseavisen. Charlotte Kalla var ikke klar over at et preparat hadde slått ut som et avvik på en dopingtest Marit Bjørgen tok.