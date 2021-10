Kvinnefotball-sjef valgte ikke å gå videre med Sandviken-sak: – Vil ikke fremstå som ofre

Hege Jørgensen fikk tårer i øynene da hun fikk høre om hva som hadde skjedd i garderoben i Sandviken, men valgte å ikke gripe inn.

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner er glad for at Sandviken-saken ble offentlig kjent.

7. okt. 2021 12:22 Sist oppdatert nå nettopp

Da gulljagende Sandviken Toppfotball hengte opp bilder av samtlige kvinnespillere i garderoben på Stemmemyren, valgte trenerteamet til herrene å fjerne dem. Årsak? Bildene ville bli forstyrrende for guttene, mente trenerne.

Toppfotballsjefen reagerte svært sterkt da hun ble kjent med garderobe-saken i Sandviken for en stund tilbake.

– Jeg ble sjokkert og fikk tårer i øynene da jeg fikk høre hva som hadde skjedd. Jeg kunne ikke tro at det var sant, sier Hege Jørgensen.

Hun er daglig leder i interesseorganisasjonen for kvinneklubbene i de to øverste divisjonene i Norge. Toppfotball Kvinner skal være den fremste pådriveren for utviklingen av norsk kvinnefotball.

Til tross for at hun opplevde handlingen som overtramp mot serielederen i Bergen, gikk hun ikke videre med saken. Jørgensen forklarer at årsaken til at de ikke gikk videre med saken var at kvinnefotballen er redd for å bli sett på som offer eller sutrete.

– Vi er redde for å sette oss i en offerposisjon. Vi ønsker å fremstå offensive, sier hun, og legger til at det også er viktig å finne en balanse der de kan vise at de står støtt selv når det oppstår slike situasjoner.

– Når det skjer overtramp er vi egentlig glade for at det kommer frem.

Sandvikens kvinnelag har nå flyttet til en mindre garderobe for å sikre at bildene blir hengende på veggen.

– Det burde vært motsatt

Jørgensen forklarer at bildene i garderoben betydde trolig mer for spillerne enn folk flest forstår.

Hun sier at kvinnelige fotballspillere er veldig lite bortskjemt med fine garderober, egne skap og fasiliteter, og at det Sandviken gjorde for å pynte opp garderoben for å forsterke identitet- og tilhørighetsfølelsen betydde veldig mye for spillerne.

– Derfor blir det så sårt når bildene bare blir revet ned, sier hun.

Jørgensen mener saken viser at det fortsatt er en vei å gå når det gjelder likestilling i fotballen, og sier at det ikke er tvil om at fotballen henger bak samfunnsutviklingen generelt sett.

– Det burde vært motsatt. Fotballen burde gå foran fordi den berører så utrolig mange både jenter og gutter, sier hun.

De svarte merkene på veggene er restene av limet som ble brukt for å henge opp bildene i garderoben.

Kjønnsforsker: – Helt utrolig

Kjønnsforsker Jorid Hovden ved NTNU beskriver saken som «oppsiktsvekkende», og at den viser at vi har en lang vei å gå i å anerkjenne kvinnefotballen som likeverdig i Norge.

Hovden mener det er helt utrolig at kvinnelaget, som for tiden troner toppen av serien i Norge, tilsynelatende ikke har størst status i idrettslaget på Stemmemyren. Ikke minst at kvinner som er så gode, ikke kan være rollemodeller for menn.

– Jeg synes dette er litt trist, sier hun og fortsetter:

– Når et så godt kvinnelag som Sandviken må gå til en mindre garderobe på anlegget for å henge opp bildene sine, det er en ganske symbolsk handling som sier noe om statusen til kvinnefotballen.