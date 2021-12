Håndball-VM direkte

Ser litt svett ut på sidelinjen Puerto Ricos El Jefe. Skjønner det godt. Thorir and the crew leker ikke håndball.

Ser litt svett ut på sidelinjen Puerto Ricos El Jefe. Skjønner det godt. Thorir and the crew leker ikke håndball.

- Helt seriøst, det er noe av det svakeste jeg har sett i håndball på toppnivå. De kan ikke kaste eller gripe, jeg fatter ikke hvordan noen kan si at dette gagner håndballen. Dette er en skandale for håndballsporten, sier TV 3-ekspert Ole Erevik i pausen.

Igjen grunn til å minne om at Norges seiersrekord i VM og alle andre kamper er på 37 mål. Uruguay ble slått 48-11 under VM 2001, mens Australia måtte tåle 47-10-tap for Norge i VM 2005.

Norge har møtt Puerto Rico bare en gang før. Det ble seier 39-13 under VM i Danmark for seks år siden. Syv av kveldens spillere var også med den gang. Sanna Solberg-Isaksen satte inn seks mål.

