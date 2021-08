Landslagslegender ferdige med OL – Mørk vurderer fremtiden

TOKYO (VG) Katrine Lunde (41) og Marit Malm Frafjord (35) bekrefter at de har spilt sine siste OL. Nora Mørk (30) er usikker på om hun deltar i mesterskapet i Paris om tre år.

BLIR UTSKIFTNINGER: Denne gjengen jublet for OL-bronse i Japan.

– Paris blir for lenge til, sier Malm Frafjord til VG.

– Jeg har ingen planer om OL i Paris, forteller Lunde.

Begge vil imidlertid være med i VM i desember. Etter semifinaletapet for Russland i Brasil i 2016 hadde de norske håndballjentene drømt om å ta gull her i Tokyo. I stedet endte det med en sterk bronsemedalje, etter å ha utklasset Sverige 36–19.

Kort tid etter kampen forteller Mørk at det ikke er noen automatikk i at hun heller spiller et nytt OL.

– Jeg er åpen for å bli med i Paris, også, men vi får se hva som skjer de neste sesongene. Det er en fare for at man begynner å bli «keen» når det nærmer seg på å bli med en runde til. Det er tre år til. Det går fort.

– Hadde du bestemt deg for at dette var ditt siste OL?

– Nei, men jeg har gått og ventet i fem år på å få sjansen igjen. Jeg husker at det kjentes enormt lenge å vente på neste sjanse da vi var i Rio. Nå har jeg lyst på litt fri. Så vet jeg at lysten på medaljer alltid er til stede. Men akkurat nå vil jeg bare hjem og ha fri, sier Mørk til VG i dette intervjuet:

Lundes siste OL

Keeperlegenden Lunde avslutter derimot deltagelsen i De olympiske leker nå. Sammen med Malm Frafjord har hun tatt medalje i fire forskjellige OL, fordelt på valørene gull (2008 og 2012) og bronse (2016 og 2020).

– Jeg har kontrakt ett år til i Esbjerg, og jeg er tilgjengelig for landslaget hvis de har lyst til å ha meg med. Men det blir for lenge til Paris, sier Frafjord.

Skytteren Einar Liberg og roeren Olaf Tufte er til sammenligning de eneste norske herrene som har tatt OL-medalje i fire ulike leker.

– Jeg har lyst til å være med en stund til med gjengen, men hvor lenge vet jeg ikke, forteller Lunde, som ser for seg å spille VM i desember, men altså ikke OL i Paris.

Lunde har vist i dette mesterskapet at hun fortsatt holder skyhøyt nivå. Spesielt i kvartfinalen mot Ungarn var sørlendingen glitrende.

– Personlige greier

Samtidig forsikrer keeperkollega Silje Solberg (31) at hun stiller seg til disposisjon også i Paris, noe som gjør at Thorir Hergeirsson kan se fremover med den viktige sisteskansen i planene.

– Det er bare tre år til neste OL. Det er ikke veldig lenge. Men dette er personlige greier som jentene må finne ut av, forteller landslagssjefen i dialog med VG.

Han var lykkelig over bronse etter storseieren mot Sverige. Det samme var Mørk.

– Jeg er veldig glad for å ikke dra tomhendt hjem, i alle fall. Det er litt bittersøtt. Jeg syns vi spiller utrolig bra i dag. Vi taper én kamp i OL, som det eneste laget, tror jeg (Frankrike og ROC står med henholdsvis to og ett tap før finalen). Likevel vinner vi ikke når det gjelder som mest. Samtidig er jeg stolt over gjengen for måten vi reiser oss på, forteller 30-åringen, som til daglig spiller for Vipers.

Også Camilla Herrem avsluttet Tokyo-OL med en imponerende innsats – både offensivt og defensivt. Hun ser nå frem til VM i desember.

– Ja, det er jo rett om hjørnet, stadfester 34-åringen fra Sola.