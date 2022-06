Svaret hun ga RBK, forteller alvoret

Takker for seg i RBK: Tove Moe Dyrhaug er på vei ut av Rosenborg, uavhengig av om hun blir valgt som ny skipresident eller ikke.

KOMMENTAR: Tove Moe Dyrhaug går all in. Hvis hun taper presidentvalget, takker hun uansett for seg i Rosenborg.

MOLDE: Småsvett og kledd i treningsklær har Tove Moe Dyrhaug nettopp kommet inn i lobbyen på Seilet-hotellet etter en luftetur. Akkurat her har hun, én gang i året, oppholdt seg sammen med fotballedere før viktige RBK-oppgjør mot erkerivalen.

Den tiden er over.