Kryptisk Guardiola om VAR-annullering: – Dette er Anfield

(Liverpool – Manchester City 1–0) Phil Foden, Erling Braut Haaland og Pep Guardiola jublet etter det de trodde var Manchester Citys ledermål. Etter kampen forsto City-leiren lite av VARs inngrepen.

16. okt. 2022 20:23 Sist oppdatert nå nettopp

Protestene kom umiddelbart fra Liverpool-supporterne og spillerne etter at Phil Foden satte ballen i mål fra skrått hold ti minutter ut i den andre omgangen.

Anthony Taylor hadde fra start lagt en høy list til grunn, og lot først spillet gå videre da Fabinho gikk i bakken etter en duell med Haaland.

Da VAR så anbefalte Taylor å sjekke situasjonen igjen, og Taylor valgte å annullere målet, var det til stor frustrasjon fra City-manager Pep Guardiola.

Senere scoret Mohamed Salah og Liverpool vant til slutt 1–0. arrow-outward-link

I intervjuet med Viaplay etter kampen, var Guardiolas svar på hvordan han så situasjonen enkel:

– Dette er Anfield, sier spanjolen.

– Hva mener du?

– Dette er Anfield. Det er som Champions League for fire-fem sesonger siden, sier han videre.

FRUSTRERT: Pep Guardiola og City-spillerne Phil Foden og Rodrigo kom med klare beskjeder til Anthony Taylor på vei ut til VAR-skjermen.

– Hva er det du antyder?

– Dommeren valgte å la spillet gå for begge lag hele tiden. I dette tilfellet lot han det ikke gå, svarer Guardiola.

– Dommeren sa spill videre, spill videre. Det var tusen millioner lignende situasjoner som denne, og dette ble et frispark fordi vi scoret et mål. Så da ble det annullert siden vi scoret, hvis ikke hadde det ikke blitt annullert, sier Guardiola til Sky Sports.

– Vi tapte fordi vi gjorde en feil, men dette er Anfield, sier han videre.

Det er ikke første gang Guardiola har vært misfornøyd med dømmingen på Anfield:

I studiosendingen til Sky Sports var det enighet om at situasjonen med Fabinho og Haaland kunne gått begge veier.

– Jeg mener ikke at det er et klart frispark. Liverpool forsøkte å vinne, men i disse avgjørende øyeblikkene … Fabinho var allerede på vei ned. Spill videre! utbryter Micah Richards på Sky Sports.

– Fra Citys ståsted, er det hardt. Det var en fysisk kamp, sier Manchester United-legenden Roy Keane.

KORTVARIG GLEDE: Phil Foden og Erling Braut Haaland kunne juble i noen sekunder før scoringen ble annullert.

– Det vil være delte meninger om det. Når du ser situasjonen der og da, tenker du ikke at det er så mye. Det er en situasjon hvor du vil si at det er frispark hvis du støtter Liverpool og at det ikke er det hvis du støtter City, sier tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher.

– Jeg syns Anthony Taylor var fantastisk og bidro (positivt) til denne kampen, sier Gary Neville.

City-spillerne mener dommer Taylor burde holdt seg til lista som ble lagt fra start.

– Vi forventer at dommerne er konsekvente. Da han går gjennom hele kampen uten å blåse for små kontakter, må du holde deg til den linjen. I denne kampen lot han oss spille tøft, noe som er bra, men da kan han ikke dømme på den «myke» der. Han må la det målet stå, sier Citys Bernardo Silva til Sky Sports.

– Det virker veldig billig for oss. De vil si at det er et klart frispark, vi vil si at det er billig. Dommeren sa eksplisitt før kampen at de ikke ville blåse «billige» frispark. Dommeren sto like ved situasjonen og mente det ikke var frispark. Jeg forstår ikke hvorfor den må tilbake til VAR: Fotballen er full av synspunkt og i dag gikk avgjørelsen mot oss. Tidligere har det også skjedd flere ganger her på Anfield, sier Ilkay Gündogan til Viaplay.

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener det ikke var noen tvil om annulleringen.

– PÅ VAR ser du bare at Haaland drar ned Fabinho. Alisson har en hånd på ballen også i den neste situasjonen. Det var en klar forseelse, sier tyskeren.

Etter duellen mellom Fabinho og Haaland, ble ballen spilt gjennom mot Haaland, hvor Alisson og Haaland nådde ballen omtrent samtidig, som endte med at ballen spratt ut av hånden til Alisson og til Foden. Like i forkant ble også Liverpool snytt for et hjørnespark da Ederson så vidt fikk hånden på ballen da Salah kom alene med City-keeperen.

I sluttminuttene tente Klopp igjen til etter en duell mellom Mohamed Salah og Bernardo Silva nede langs sidelinjen, hvor spillet ble vinket videre til tyskerens store frustrasjon.

– Jeg er ikke stolt av det, men det er det klareste frisparket jeg har sett og det var like foran assistentdommeren. Hvordan kan man vinke en slik situasjon videre, spør han i intervju med Sky Sports.