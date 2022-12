PSV bekrefter: VM-stjerne klar for Liverpool

Cody Gakpo (23) har blitt kraftig linket til Manchester United, men Liverpool har nå kuppet overgangen.

KUPPER: Liverpool kan snyte Manchester United i kampen om Cody Gakpo.

26. des. 2022 22:36 Sist oppdatert 9 minutter siden

Oppdateres!

PSV bekrefter på sine hjemmesider at PSV og Liverpool er enige om overgangen.

«Den 23 år gamle angriperen drar umiddelbart til England hvor han vil gjennomgå de nødvendige formalitetene for å fullføre overgangen. Ingen av klubbene kommer med noen kunngjøringer om overgangssummen», skriver PSV på sine hjemmesider.

– Dette er en rekordovergang for PSV, sier likevel daglig leder i PSV, Marcel Brands, til klubbens hjemmesider.

Ifølge velinformerte journalister som Paul Joyce, James Pearce og Neil Jones skal det være snakk om en overgangssum på over 400 millioner kroner, som kan stige til rundt 550 millioner kroner.

Det eneste som gjenstår er en medisinsk sjekk ifølge den nederlandske avisen Telegraaf. Han vil være spilleklar fra og med 1. januar.

Cody Gakpo fikk sitt internasjonale gjennombrudd under VM i Qatar. Han scoret tre mål for Nederland som kom seg til en kvartfinale. Ryktene om at Manchester United var interessert i PSV-spissen tiltok i styrke underveis i mesterskapet, og ble så sent som tidligere på mandag nevnt av overgangs-journalisten Fabrizio Romano på Twitter.

Liverpool har skader på angrepsspillerne Luis Diaz og Diogo Jota. Gakpo kan spille både til venstre og sentralt i angrepsrekken. På 14 kamper i Eredivisie denne sesongen har han scoret 9 mål og hatt 12 målgivende.