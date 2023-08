– Jeg ble helt satt ut

Norge har stolte tradisjoner i sporten. Nå er 21 år gamle Fredrik Solberg mannen som skal videreføre dem.

Fredrik Solberg fikk Paralympics-debuten i Tokyo for to år siden. Nå virker han bedre enn noen gang. Vis mer

Publisert: 10.08.2023

I februar kom nyheten om at en ekte norsk idrettshelt ga seg. Parasvømmer Sarah Louise Rung annonserte at hun la opp. Hun tok over 20 gull i VM og EM i tillegg til fire i Paralympics.

Få idrettsutøvere har gitt Norge flere mesterskapsmedaljer. I 2012 vant hun Aftenpostens gullmedalje etter flere bragder i London. Under NRKs sendinger fra Idrettsgallaen ble hun hyllet hyppig, blant annet da hun vant «årets forbilde» for 2014.

Nå konkurrerer hun ikke lenger, men arven videreføres. I dag er stortalentet Fredrik Solberg den eneste utøveren på parasvømmelandslaget. Han fikk Paralympics-debuten allerede i Tokyo for to år siden. Nå viser han en voldsom utvikling.

I dette intervjuet med Aftenposten snakker Solberg om ambisjonene for neste års leker i Paris, problemene han har kjempet seg gjennom og de verdifulle samtalene med forbildet Rung.