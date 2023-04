Klaveness betenkt før hemmelig skjebnevalg: – Har funnet folk som er problematiske

Lise Klaveness har provosert mektige personer i kampen om et verv i styret til Uefa. Onsdag kan 41-åringen bli historisk.

Lise Klaveness har utmerket seg i Det internasjonale og europeisk fotballforbundet. Her er NFF-presidenten på Fifa-kongressen i Rwanda sist måned.

05.04.2023 09:51 Oppdatert 05.04.2023 10:13

– Jeg har hele tiden vært innstilt på at det blir vanskelig. Det er mer sannsynlig at jeg ikke kommer inn – enn at jeg kommer inn, sier Klaveness til VG.

I fjor ble hun valgt som den første kvinnelige presidenten i Norges Fotballforbunds 120 år lange historie.