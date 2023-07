RBK-styret har satt ned eget trenerutvalg

Et utvalg på fem vil levere et utkast på hvordan trenerprosessen skal løses.

Roar Vikvang og Tore Bjørseth Berdal er to av fem i trenerutvalget. Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen sier de ikke har snakket med trenerkandidater ennå. Vis mer

LERKENDAL: – Vi henger oss ikke opp i navn nå. Først skal vi finne ut hva vi er på jakt etter.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen bekrefter at fem RBK-ere vil utgjøre et utvalg som skal lede første del av trenerarbeidet: Roar Vikvang og Micke Dorsin fra sport, Tore Bjørseth Berdal fra administrasjonen og styremedlemmene Ola By Rise og Tore Reginiussen.