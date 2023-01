Nei, det er ingen revansj

12.01.2023 20:38 Oppdatert 12.01.2023 20:48

Slik vi kjenner ham: Kåre Ingebrigtsen tok Trondheim med storm i 2014. Nå vender han tilbake.

KOMMENTAR: Kåre Ingebrigtsen, Frank Lidahl og et Ranheim-lag som fosser frem i angrep. Det kan bli storveies, det.

Ranheim har mislyktes. Først og fremst i den utfordrende oppgaven det er å være seg selv, være trofast mot sin filosofi og sin langsiktige plan, både i medgang og motgang.

Ranheim presterte på et tidspunkt så langt over det både klubben selv og omgivelsene hadde grunn til å forvente, så langt over det klubbens ressurser tilsa, at suksessen ble vanskelig å bære.

