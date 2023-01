Forventer grundig etterforskning etter kampfiksingsaken: – Veldig alvorlig

KRAKOW/OSLO (VG) Landslagssjef Jonas Wille forventer at kampfiksingssaken rundt VM-dommerne blir tatt på alvor.





16.01.2023 15:03 Oppdatert 16.01.2023 15:22

Saken har fått mye oppmerksomhet under håndball-VM det siste døgnet. Det var søndag morgen dansk TV2 først meldte om kampfiksingsrapporten. Analysefirmaet Sportradar kobler blant annet to av verdens beste dommerpar til kampfiksing.

Rapporten skal også omhandle åtte dommerpar som er knyttet til kampfiksing i 26 kamper gjennom perioden september 2016 til november 2017. Den danske kanalen melder mandag at de to navngitte topp-parene som dømmer VM – fra Kroatia og Nord-Makedonia – begge figurerer på en svartliste hos et bettingselskap, som dansk TV 2 anonymiserer. Et av parene skal mandag kveld dømme VM-kampen mellom Portugal og Ungarn i Sverige.

Landslagssjef Jonas Wille sier dette til pressen mandag:

– Vi må bare stole på de som etterforsker. Vi skal verken etterforske eller dømme enda, sa Wille om rapporten før han fortsatte:

– Derfor er det ikke så mye å mene om det. Bortsett fra at vi selvfølgelig forventer og håper at alt blir tatt veldig alvorlig og blir etterforsket ekstremt grundig.

Han tror ikke oppstyret rundt rapporten har påvirkning på troppen som skal kjempe om gruppeseier tirsdag.

– Nei, det føler jeg absolutt ikke. Det har vært veldig lite snakk om det. Vi fokuserer på å bruke energien på det vi kan gjøre noe med. Så jeg tror det går helt fint, fortsatte landslagssjefen.

Wille er likevel klar på Norges standpunkt om det skulle vise seg å ha vært kampfiksing.

– Vi har jo en veldig konkret og generell holdning til kampfiksing. Det er veldig alvorlig og må bort fra sporten. Hvis det er tilfelle er det selvfølgelig noe vi tar avstand fra, fastslår han.

Også landslagsprofil Magnus Abelvik Rød mener det må tas på alvor.

– Det er veldig flott at media også trykker på, sånn som dere gjør nå, for det gjør jo også at det er en del av det å kanskje øke presset på at det blir tatt på alvor, sa Abelvik Rød til pressen.

Men han vil helst ha fokus på å spille håndball.

– Vi skal ikke være dommere. Vi må stole på at hver gang vi går ut for å spille håndball at vi har de beste forutsetningene. Vi må fokusere på det vi kan gjøre noe med, konstaterte han.