Seier mot Serbia kan gi VM-kvart: – Matchball

KATOWICE (VG) To poeng mot Serbia kan så godt som sende Norge til kvartfinalen i VM. Forutsetningen er at svake Qatar blir slått i neste kamp.

TØFF START: Sebastian Barthold og Norge møter Serbia torsdag kveld.

19.01.2023 19:03 Oppdatert 19.01.2023 19:41

Serbia slo Qatar med ti mål tirsdag. Med seier i de to kampene står Norge med åtte poeng allerede før den siste kampen i hovedrunden. VM-kvartfinalen vil i så fall være sikret før avslutningen mot Tyskland mandag.

Derfor blir kampen mot Serbia som en åttendedelsfinale for Norge i VM.

– Matchball, svarer Sebastian Barthold.

– Et bikkjeslagsmål, følger Sander Sagosen opp.

– Nøkkelkamp, sier Jonas Wille.

– Hvis vi klarer å slå Serbia, så har vi både Serbia og Nederland på innbyrdes oppgjør. Da skal mye må gå galt om vi ikke skal gå til kvartfinalen. Så Serbia blir en spennende start på mellomrunden. Vi skal helst vinne med en gang, mener Sebastian Barthold.

Serbia tapte kun med ett mål for Tyskland i gruppespillet og slo europamester Sverige i Halmstad rett før VM.

– De spiller, som oss, med hjertet utenpå drakten. Serberne er store og spiller fysisk. En tøff kamp, beskriver Sander Sagosen om hva som møter Norge etter å ha flyttet seg syv mil gjennom Polen med buss. Fra Krakow til Katowice.

Fakta Veien videre Norge tar med seg fire poeng i mellomrunden. Norge skal møte Serbia (torsdag), Qatar (lørdag) og Tyskland (tirsdag). De to beste lagene fra mellomrunden, går til kvartfinale. Slik er stillingen før de tre neste kampene: Norge 4 poeng Tyskland 4 poeng Serbia 2 poeng Nederland 2 poeng Qatar 0 poeng Argentina 0 poeng Vis mer

Sagosen mener at Norge kom styrket ut av å ha spilt «60 prosent av kampen» for dårlig mot Nederland. For spillerne fikk med seg den ekstremt gode opplevelsen av å snu motgang til seier. Norge gikk fra 17 baklengsmål i første omgang til bare ni etter pause.

– Leverer vi slikt forsvarsspill så blir det seier mot Serbia også, tror Sander Sagosen som mener Norge lever opp til målsettingen med å bli «litt og litt bedre for hver kamp» i VM.

– At vi klarte å snu det mot Nederland viser både styrke og karakter. Vi har kommet godt i gang med mesterskapet. Nå har vi ro og selvtillit på at vi også kan prestere selv om vi ikke spiller så bra, sier Sebastian Barthold som en periode sto notert med bare en scoring på fire gode muligheter mot Nederland.

ELVERUMS SERBER: Uros Borzas møter Norge med Serbia. Til daglig spiller han i Elverum.

– Jeg er veldig fornøyd med at trenerteamet lot meg fortsette. Jeg klarte å snu en dårlig opplevelse til en ok kamp, sier Barthold. Han endte mellomfornøyd med fire mål på syv skudd. Svak uttelling for en kantspiller og straffeskytter.

Aalborg-spilleren har scoret 14 mål i VM. Bare Sagosen med 18 mål ligger foran den norske scoringslisten.

Norge scoret 98 mål i gruppespillet. Serbia stoppet på 97. Jonas Wille advarer mot bakspillerne Petar Djordjic og Lazar Kukic. Også Elverums nye venstreback, Uros Borzas, har markert seg i VM-åpningen.

– Serbia er et helt annet lag enn Nederland. De har en fysikk som matcher – og passer – oss bedre. To lag med samme tyngde, men vi har forhåpentligvis bedre tempo, mener landslagssjefen.

Norge har ikke møtt serberne i mesterskap siden de ble slått 32–27 i EM for fem år siden. Men nå blir det tre oppgjør mot serberne på to måneder. De to nasjonene møtes nemlig også i EM-kvalifisering 9. og 12. mars.