Christian Ruud før finale mot Djokovic: – Casper har absolutt mulighet

Pappa Christian mener at Casper Ruud (23) kan slå Novak Djokovic (35) i ATP-finalen – om han har dagen og serberen ikke er topp.

FINALE: Novak Djokovic og Casper Ruud i finalen i ATP-sluttspillet søndag.

20. nov. 2022 17:32 Sist oppdatert 21 minutter siden

Christian Ruud mener at sønnens rutine fra finalene både i French Open og US Open er viktig før denne kampen:

– Casper har bygget på seg litt rutine med disse to finalene. Han har følt på store begivenheter, og er moden for å ta steget helt opp. Han har sjansen hvis han har dagen, og Djokovic ikke er topp.

– Casper går ikke inn som favoritt men har vist god tennis, spesielt i semifinalen. Og spiller han som han gjorde der, har Casper absolutt en mulighet, svarer Christian Ruud.

Det er enorme summer i spill i denne turneringen. Casper Ruud er allerede sikret rundt 22 millioner kroner for å ha kommet til finalen i ATP-finalen, der de åtte beste denne sesongen møtes. Den summen dobles dersom han slår Novak Djokovic.

– Hvor verdifullt er det å ha vært i finalene i French Open og US Open?

– Det betyr at han har opplevd store finaler med masse publikum. Så Casper har bygget erfaring, men motstanderen har ti ganger mer erfaring! Men Casper er ung og har mulighet til å komme opp og vinne titler. Vi prøver i dag!

– Dette er tidenes mulighet til å slå Djokovic, mener Eurosport-kommentator Christer Francke.

– Djokovic er ikke «helt hundre», og har noe som han sliter med fysisk, så sånn sett er muligheten større enn noen gang.

SÅÅÅÅ GLAD: Casper Ruud etter semifinaleseieren over Andrej Rubljov.

– Han tapte for Holger Rune for to uker siden, så det er ikke sånn at han spiller disse finalene hver dag, sier Casper Ruud ifølge New York Times.

Det var i Paris at Djokovic tapte for den unge dansken, som tapte for Ruud i French Open arrow-outward-link .

Christer Francke svarer slik på VGs spørsmål om han tror Casper Ruud er bedre fysisk enn Djokovic nå:

– Det kan godt hende. Det er ikke umulig.

– I semifinalen orket ikke Djokovic å spille så offensivt. Hvis Ruud får tynet ham rundt, så er det den største muligheten han har til å slå Djokovic slik ting ser ut nå. Og det er ganske rått når det er innendørstennis det er snakk om, sier Christer Francke.

Tennis-kommentator Sverre Krogh Sundbø mener at pappa Ruud har gode poenger:

– Casper er ekstremt god til å ta læring av store øyeblikk. Det er ikke tilfeldig at han etter å ha vært i semifinalen i fjor nå er i selve finalen i ATP-sluttspillet.

– Nervene tok ham i French Open-finalen, men US Open-finalen kunne bikket begge veier, mener Sundbø.

VG har kikket på Djokovics ti siste finaler. Det har endt med syv seirer og tre tap:

2022

ATP Masters 1000 Paris (hardcourt): Tap.

Astana (hardcourt): Seier.

Tel Aviv (hardcourt): Seier.

Wimbledon (gress): Seier.

ATP Masters 1000 Roma (grus): Seier.

Beograd (grus): Tap.

2021

ATP Masters 1000 Paris (hardcourt): Seier.

US Open (hardcourt): Tap.

Wimbledon (gress): Seier.

Roland Garros (grus): Seier.

Casper Ruud står med tre seirer og tre tap i sine seks finaler i 2021. To av tapene er kommet i Grand Slam: French Open og US Open.